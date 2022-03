Gf Vip, Alex Belli e Delia Duran sorprendono tutti a Verissimo: «Ci sposiamo. Ma prima un figlio»

Il Grande Fratello Vip è finito da ormai una settimana, ma Alex Belli e Delia Duran continuano a far parlare. La coppia che professa da mesi l'amore libero, ha preso una decisione che lascia tutti a bocca aperta. I due erano la coppia più attesa nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo e, come sempre, non sono di certo passati inosservati. Dal salotto pomeridiano di Canale 5 ecco la rivelazione choc della coppia aperta più famosa d'Italia: «Ci sposiamo! Ma prima faremo un figlio».

In prima battuta, la showgirl venezuelana ha parlato della sua infanzia, dicendo: «La vita in Venezuela con mia mamma era difficile. Ho superato tanti ostacoli che mi hanno fatto essere la donna che sono oggi. Quando avevo 8 anni mi sono resa conto che non c’era una presenza paterna e sapere che esisteva solo mia madre, che anche lei aveva vissuto momenti complicati per portarci avanti, sacrificandosi per farci da mangiare e per darci una vita migliore, è stato doloroso. Io chiedevo sempre a mia mamma dove fosse mio padre, ma lui aveva una famiglia parallela: mentre mia madre era incinta, anche un’altra donna aspettava un figlio da lui. Ho compreso che era una persona brutta. Lui è ancora vivo e mi piacerebbe vederlo, affrontarlo faccia a faccia per capire cos’abbia nel suo cuore».

Al Grande Fratello Vip, ha asserito Delia Duran poco prima dell’arrivo di Alex Belli in studio, «all’inizio non capivo niente, ero in una fase confusionale che mi impediva di capire cosa stesse avvenendo. Per quello mi sono ritrovata su un binario totalmente diverso. Fatto sta che nella mia follia più totale ho anche strappato l’anello di Alex, me lo sono tolta. Quando però due anime si uniscono, è nella separazione che ti rendi conto che se c’è l’amore, malgrado gli alti e bassi, puoi perdonare. L’ho perdonato perché lo amo».

Alex Belli ha quindi fatto il suo ingresso in studio e ha detto la sua sul suo amore per Delia Duran: «Ero sparito nel deserto, ero ritornato beduino, sciamano per qualche tempo - ha esordito -. Il Grande Fratello è un po’ circense, io stesso sono un po’ circense, nell’accezione più nobile della parola. Negli alti e bassi, alla fine il nostro amore ha vinto su tutto. Io non ho mai avuto dubbi su Delia».

Quando Alex Belli ha visto Delia Duran dentro al Grande Fratello Vip, «a un certo punto mi sono un po’ spaventato. Infatti, quando Alfonso mi ha chiesto di rientrare ero super felice ed emozionato, in quanto in quell’istante aveva bisogno di me. Non ci siamo ancora rimessi gli anelli, ma faremo una celebrazione vera, legale, non appena lei otterrà il divorzio. Quindi ci sarà il matrimonio, ma prima vogliamo un figlio. È tempo di avere un bambino».