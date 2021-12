Gf Vip, Alex Belli e Delia Duran: la tensione sale alle stelle sul treno e lei lancia la fede

Come preventivabile, la lite tra Alex Belli e Delia Duran è proseguita anche a telecamere spente. Ma i riflettori sul triangolo amoroso che vedono protagonista anche Soleil Sorge, nei panni della tentatrice, non si sono ancora spenti. E Novella 2000 ha svelato che la coppia è stata pizzicata in treno mentre litigava in modo acceso.

Secondo il settimanale i due sarebbero saliti a bordo di un treno alla stazione di Bologna in direzione Milano. Ma, mentre all'inizio tutto sembrava tranquillo, la tensione nel vagone è salita velocemente alle stelle e Delia si sarebbe anche tolta la fede dal dito.

La modella, furiosa con il marito, avrebbe affermato: «Non me ne frega un ca**o, tre mesi di questa stro**ata», lanciando l'anello sul tavolino di fronte a lei, simbolo di un amore che sembra davvero essere al capolinea.