Gf Vip, Alex Belli dimentica l'amore libero e si scaglia contro Antonio: «Lascia stare Delia»

Manca sempre meno alla finalissima del 14 marzo, ma le polemiche al Grande Fratello Vip non sembra finire mai. Antonio Medugno e Delia Duran sono sempre più complici, all'interno della casa più spiata d'Italia, e Alex belli fa esplodere tutta la sua gelosia su Twitter. Mentre l'ex protagonista di Centovetrine è a Sharm el-Sheick in compagnia dell'amica Stella, nella casa del Grande Fratello Vip la sua compagna trova un feeling speciale con il giovane modello e influencer.

APPROFONDIMENTI APERITIVO MOVIMENTATO Gf Vip, Jessica twerka per Barù. Ma lui preferisce ballare con... TELEVISIONE Gf Vip, Lulù colpita (per sbaglio) da Soleil: «Esce... CASO BANFI Gf Vip, il Moige attacca il reality e si scaglia contro Sophie e...

Leggi anche > Gf Vip, incidente hot per Delia Duran: lo sguardo di Antonio cade proprio lì. La sua reazione

CARO TIKTOKIO,sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio,ma ricordati

che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare,vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia.#alexbelli #antoniomedugno — ALEX BELLI (@AXBproduction) March 2, 2022

Il TikToker, uno degli ultimi arrivati nel reality, prima del ritorno in casa di Alex Belli, aveva instaurato un rapporto abbastanza intimo e complice con Delia Duran che si è lasciata andare a molte considerazioni positive nei suoi confronti e persino proposte bollenti, come quella di avere desiderio di avere un rapporto a tre con lui e il marito Alex. Dopo l'ingresso di Alex, inevitabilmente il legame tra la sudamericana e Antonio si è andato a raffreddare, ma quando il gatto non c'è... i topi ballano. E adesso, tra i due, c'è stato il riavvicinamento che in molti avevano già immaginato.

Alex e Delia, nei giorni del rientro in casa dell'attore, hanno cercato infatti di trascorrere più tempo possibile insieme anche per ritrovare la complicità perduta. In questi ultimi giorni però, complice l'uscita di scena anche di Nathaly Caldonazzo, che si era molto legata a Medugno, quest'ultimo si è riavvicinato a Delia, suscitando l'ira di Belli.

A far scattare l'ira di Alex Belli sarebbero state alcune battute a doppio senso del TikToker napoletano rivolte a Delia. Gli ultimi giorni insieme hanno mandato in escandescenze colui che da mesi professa l'amore libero. Alex, dal caldo di Sharm el Sheick ha cinguettato nervoso: «Caro TIKTOKIO - ha scritto Alex su Twitter - sono felice che tu abbia trovato l'equilibrio, ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla donna che amo te le puoi risparmiare, vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia».

Secondo quanto dichiarato da Delia nelle scorse settimane, il feeling con Antonio era speciale e se non ci fosse stato Alex forse si sarebbe potuto evolvere. Probabilmente l'attore, nella puntata di giovedì 4 marzo, avrà un confronto diretto con Antonio Medugno e le premesse preannunciano una puntata davvero esplosiva. Alfonso Signorini riuscirà a tenere a bada i due galli nel pollaio?