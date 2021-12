Gf Vip, Katarina Raniakova svela la verità sull'ex marito: «Ecco perché Alex Belli è uscito»

Nonostante Alex Belli sia uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, il gossip attorno a lui e Soleil Sorge continua ad essere al centro delle discussioni. A far luce su una vicenda dai molti lati oscuri ci ha pensato l'ex moglie dell'attore, Katarina Raniakova. Che rivela quale sia la verità sull'uscita di Alex dalla casa più spiata d'Italia.

In un'intervista a Casa Chi, format web del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Katarina ha fatto il punto della situazione sul percorso del suo ex con Soleil e detto il suo punto di vista sul matrimonio con Delia Duran.

«Alex non è un uomo corretto - ha dichiarato la modella slovacca -, non ti dice le cose chiare. Vorrebbe una moglie che gli regali sicurezza, ma non vuole rinunciare al resto. Non si comporta nemmeno come un marito e mi dispiace per Delia. Parliamo di un uomo che ama soltanto se stesso. Mentre ho visto Delia tanto sofferente e spero che ci ragioni su e concluda il prima possibile».

«Come mai ha lasciato il Grande Fratello? Lo conosco bene e lui negli ultimi giorni non stava bene. Quando Soleil si è un po’ distaccata lui è andato in confusione. Parliamo di un uomo che dentro è piccolo ed ha bisogno di continue conferme. Soleil gli dava del falso, la famiglia non gli ha mandato nessun messaggio e lui ha maturato l’idea di abbandonare il programma. Penso che Soleil parli la stessa lingua di Alex e sa bene cosa fare. Se è stata anche lei al gioco? No, non penso questo… penso che anche lei pensa a se stessa. Ha dei modi di portare le persone dove vuole ed usa sempre le stesse frasi».

Quando poi le viene fatta notare la voce che gira e che è stata confermata sia da Alex che da Delia di una loro relazione aperta, Katarina replica: «Gira questa voce è verissimo. Quando eravamo nel tribunale per la separazione, sono scoppiata a piangere e lui ha detto all’avvocato che avevamo una relazione aperta. Lo accusavo di tradimenti e lui ripeteva che eravamo d’accordo e che avevamo una coppia aperta. Su Delia e lui gira questa voce, lei stessa l’ha detto comunque, non lo nascondono penso».