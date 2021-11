Gf vip, Alex Belli si scusa dopo aver offeso Bortuzzo e la sua disabilità

«E' stata decontestualizzata, chiedo scusa». Alex Belli fa retrofront dopo la frase con la quale ha fatto ironia su Manuel Bortuzzo e la sua disabilità al GF Vip. «A un certo punto cadono uno a uno a terra. Quando diciamo ‘eliminare’, uno alla volta tutti cadiamo», aveva detto. Poi, ha proseguito: «Ultimo rimane Manu perché non può cadere».

<h2>Le emozioni</h2>

La puntata di ieri sera è andata avanti con i protagonisti che hanno cercato di raccontare le emozioni di una eliminazione che avuto il suo peso tra tutti i ‘vipponi’. Tra Aldo Montano e Alex Belli al Grande Fratello Vip è stato scontro: anche se i due si sono stretti la mano per fare pace dopo un'aspra discussione, i due si sono affrontati a brutto muso in diretta. E la moglie di Alex, Delia Duran, ha avuto un “tu per tu” con l’amica gieffina del marito, Soleil Sorge. Lei le ha dato della "gattamorta" per l'amicizia molto stretta che è cresciuta nella casa.