Gf Vip, Alex Belli e il retroscena dopo la puntata: «Gli autori erano tutti preoccupati...»

Alex Belli è stato e continua ad essere, nonostante l’eliminazione, uno degli innegabili protagonisti di quest’edizione del Grande Fratello Vip. Nel reality condotto da Alfonso Signorini intanto è pronta a fare il suo ingresso anche la moglie dell'attore, Delia Duran.

Alex Belli e Delia Duran (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Alex Belli e il retroscena dopo la puntata

Durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip Delia Duran si è infatti collegata con lo studio, spiegando che era in quarantena in attesa di fare il suo ingresso in casa e di aver preso un “periodo di pausa” col marito Alex Belli, scatenando una lite in diretta con lui. Proprio Alex, ospite di Casa chi su Instagram, ha raccontato cos’è successo dopo la puntata: «Ero incavolato nero – ha spiegato - sono andato via dallo studio senza salutare. Gli autori erano convinti che io fossi andato in hotel da Delia. Mi hanno chiamato in dieci, erano tutti preoccupati».

Alex Belli non voleva che Delia entrasse in gioco: «Le ho consigliato di non andare, che è un’arma a doppio taglio. Adesso è tutto teso, un conto è entrare all’inizio quando c’è un terreno neutro. Ma soprattutto entrare ora con i precedenti, considerando quello che è successo...».

Delia Duran (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

In casa comunque potrebbe trovare delle alleate: «Si troverà molto bene con Manila e forse con Miriana. Escludo che possa piacerle un uomo, nonostante abbia il mio modo di fare, è solare e giocosa quindi può essere fraintesa. Potrebbe trovarsi bene con Barù... Certo non baci artistici».