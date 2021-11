Gf Vip, Alex e Soleil nuova coppia nella casa? Katia: «Non potete più nascondervi. Ormai dovete uscire allo scoperto»

Parte con Alex Belli e Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi la puntata del Gf Vip. Dopo l'ingresso di Delia Duran della scorsa settimana che è entrata nella casa per un confronto con l'influencer che è sempre più vicina al marito Alex, il rapporto tra i due concorrenti si è gelato. Soleil si è allontanata perchè non si è sentita difesa dall'attore di fronte agli attacchi che Delia le ha riservato. Complice lo sconforto e la malinconia l'influencer si è riavvicinata al suo ex fidanzato Gianmaria Antinolfi. L'imprenditore napoletano, entrato nel Grande Fratello proclamandosi play boy ha preso due di picche da tutte e Soleil ci è andata giù veramente pesante con lui. Ma nonostante ciò l'ex di Uomini e Donne è tornata a piangere tra le braccia dell'uomo che ha criticato fino a qualche giorno fa. Atteggiamento che ha fatto ingelosire tantissimo Alex e lo ha fatto anche dubitare della veridicità delle parole finora usate da Soleil nei confronti di Antinolfi.

«Soleil perchè ti sei avvicinata a Gianmaria sapendo che Alex non lo sopporta? Non credo sia casuale, un killer avrebbe agito con la tua stessa lucidità» fredda così Alfonso l'influencer. «Il mio rapporto va ben oltre le dinamiche di questa casa. Ho detto quello che penso di Gianmaria ma gli ho dato una possibilità», ma Signorini ne ha anche per Alex: «Se non te ne frega niente di Soleil perchè ti arrabbi quando si avvicina a Gianmaria?», ma l'attore spiega meglio: «Mi da fastidio perchè ci eravamo promessi che se saremo stati male ci saremo sempre cercati tra noi». Lo interrompe Soleil. «Tu non c'eri»

«Io c'ero sei tu che non volevi» il botta e risposta continua

Ma Signorini svela il gioco: «Soleil tu ti allontani da Alex e ti avvicini a Ginamaria lui si allontana da te e si avvicina a Sophie».

Il "pericoloso" riavvicinamento

Ma i due vipponi hanno chiarito e ora sono più affiatati di prima il video che ha mostrato Alfonso Signorini lo dimostra

Le parole tra i due sono sempre più importanti. Per Alex, Soleil ha un magnetismo accecante e l'influencer ama i mille colori della personalità di Alex.

Le opinioniste intervengono per dire la loro: «Loro sono la vera coppia della casa» e la sentenza finale la dà Katia Ricciarelli: «Ormai non si possono più nascondere devono uscire allo scoperto»