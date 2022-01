GF Vip, Alex Belli pensa sempre di più a Soleil: «Tu sì na cosa grande pe me»

Una storia senza fine. Il triangolo Alex Belli, Soleil e Delia non finisce. L'ex gieffino, che ha messo in dubbio la sua storia d'amore con Delia Duran, ora nella casa de GF Vip, continua a pensare a Soleil e lo fa alla luce del sole. Su Instagram ha repostato un video di un podcast, interno alla Casa, dove Soleil parla di una sua camicia di Alex che ha indossato in una puntata. E ancora, in altre stories, riprende momenti vissuti in casa in cui sorride e canta con Soleil, scrivendo: «Concidenze alchemiche: stessa camicia nello stesso momento» e, in sottofondo, la canzone "Tu sì na cosa grande pe me".

Di Delia, invece nemmeno l'ombra. Nell'ultima puntata Alex ha dichiarato di voler rimanere in silenzio per lasciare da sola Delia e libera di pensare alla loro relazione. Cosa succederà?