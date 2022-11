Gf Vip, Alfonso Signorini bloccato a Parigi chiede aiuto a Sonia: «Le ho chiesto l'aereo privato ma non poteva»

Ritardi e ironia. Alfonso Signorini è rimasto bloccato in aeroporto a Parigi, dove ha trascorso qualche giorno di relax. «Eccoci qua buongiorno dall'aeroporto di Parigi. L'aereo per Roma è in ritardo» dice in una story Instagram il conduttore del Gf Vip. E dopo poche ore, pubblica un'altra story dall'aereo, più che esilarante. «Ho chiesto un passaggio all'aereo della Bruganelli però mi ha detto che lei deve usare l'aereo stamattina per andare a prendere il pane, quindi non me lo può dare» ironizza Signorini riferendosi al jet privato dell'opinionista Sonia Bruganelli su cui lo scorso anno scoppiò una bufera.

Leggi anche > Gf Vip, ancora una bestemmia? Ecco chi rischia la squalifica

Non è infatti una novità che la moglie di Paolo Bonolis viaggi su un aereo privato in piena comodità e relax. Lei stessa l'ha dichiarato più volte. Ma sui social è stata spesso attaccata, ma lei ha sempre risposto a tono. E ora Signorini incalza sulla questione ironizzando pubblicamente.

Le news

E intanto questa sera andrà in onda una nuova puntata del Gf Vip e i motori si scaldano.E le novità saranno tante, tra cui una nuova squalifica. Infatti, sta circolando sul web un video, nel quale secondo gli utenti si sente il concorrente Edoardo Donnamaria pronunciare una bestemmia. Il gieffino ora potrebbe trovarsi in una brutta situazione e nella puntata di questa sera, 21 novembre, secondo il regolamento potrebbe essere squalificato. Sarà davvero così?