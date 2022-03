Gf Vip, Signorini rassicura Soleil: «C. ti aspetta fuori». L'influencer scoppia di gioia: «Ci siamo promessi amore e rispetto»

Soleil Sorge in confessionale. Si parla d'amore al Gf Vip. Fuori Alex Belli il cuore dell'influencer è di un certo mister C. E in realtà la vippona lo ha sempre detto di essere fidanzata. Quando diceva di amare Alex sotto le coperte e anche quando baciava Delia, C. c'è sempre stato e ci sarà. «Voi due avete fatto un patto, lui ha detto “Qualsiasi cosa succeda sappi che io sarò sempre con te e tu sarai sempre con me”». Non dice di più Alfonso Signorini perché vuole che sia la Sorge a sbottonarsi. «Ci siamo promessi amore, fiducia, ripsetto e onore». Ma nulla sul nome.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Jessica cambia tattica e imbarazza Barù: Basciano... SU TWITTER Gf Vip, Alex Belli dimentica l'amore libero e si scaglia contro... TELEVISIONE Gf Vip, Lulù colpita (per sbaglio) da Soleil: «Esce...

Gf Vip, Carlo Domingo è il fidanzato (presunto) di Soleil Sorge: ecco chi è l'imprenditore misterioso che lavora nella moda

Gf Vip, Soleil è fidanzata: ecco chi potrebbe essere lui

Stando alle indiscrezioni, già qualche mese fa avevamo scritto che il ragazzo in questione potrebbe essere Carlo Domingo. L'uomo siciliano di nascita (Marsala) e milanese d'azione non ama apparire sui social ed è un uomo molto riservato. Carlo è figlio di Enzo Domingo e Giusy Panariello titolari della Domingo Communication, agenzia che si occupa di comunicazione per il settore moda. Domingo Junior lavora nell'agenzia di famiglia, una società nata dalla caparbietà del padre che appassionato di moda e amante della tradizione sartoriale più di 20 anni fa ha lasciato la Sicilia per andare a Milano e inseguire il suo sogno: rendere protagoniste le persone in una connection tra brand e spazi culturali. Il piccolo di casa Domingo si occupa nella società di digitale e creatività.

La reazione di Soleil

Non abbiamo, ancora, la certezza possa essere lui intanto ammiriamo una Soleil emozionata e felice. Signor C. è un'imprenditore che non ha i social (ha eliminato ogni traccia di se dal web), è parte di una famiglia molto in vista e per questo ha deciso di aspettare fuori la sua fidanzata ma di non voler mai entrare nè per sorprese nè per litigi. C. aspetterà alilà della porta rossa S. e vedremo come andrà a finire, intanto tutti i complimenti per il self control (nonostante Delia e Alex).