Gf Vip, Alfonso Signorini e la stoccata a Soleil Sorge: «Parli di semplicità e poi sfoggi borsette lussuose sui social»

Le accuse di Soleil Sorge a Gianmaria Antinolfi non sono andate giù a nessuno. «Mangia pasta e piselli» o anche «Compra i regali alle donne all'outlet» e inoltre «Vivi in 50 mq». L'influencer accusa l'imprenditore di essere un «fake». Soleil è convita che Gianmaria abbia un atteggiamento costruito. E nella casa tutti si sono schierati a favore di Antinolfi, anche Davide Silvestri, amico della Sorge.

La prima stasera a essere interpellata nella casa del Gf Vip è stata Katia Ricciarelli: «Trovo violento questo suo attacco. Si vanta di qualcosa? In tanti lo fanno. Questo atteggiamento è sbagliato».

Gf Vip, le accuse di Soleil a Gianmaria

Soleil con la coda tra le gambe, ma il veleno sempre nella lingua prova a spiegarsi: «Chiedo scusa se è stato interpretato in questo modo. Io volevo spiegare altro e cioè che in una società così superficiale bisogna smetterla di dare importanza alle cose materiali ma pensare all'essenza».

Gf Vip, Alex e Soleil nuova coppia nella casa? Katia: «Non potete più nascondervi. Ormai dovete uscire allo scoperto»

La replica di Alfonso

Alfonso Signorini però non se la sente di mandare avanti la questione senza riportare le cose sul giusto binario. «A proposito di semplicità tu su instagram non lo sei troppo. Sfoggi borsette e altro. Quindi tutto ciò è molto normale. Io vado sempre agli outlet. Perchè rinfacci che vive in 50 mq?»

Soleil con l'aureola in testa ha spiegato: «Amo la moda e il lusso ma a me interessa l'essenza».

Manila difende Soleil: «Il discorso è stato male interpretato perchè lei voleva consigliare a Gianmaria di portare avanti i suoi valori e non vantarsi di cose materiali».

GF Vip, Gianmaria cambia "tecnica" e Sophie lo insulta: «Sei uno sfigato»

Le "bugie" di Antinolfi

Poi si vogliono sottolineare degli scivoloni presi da Gianmaria. L'imprenditore non li ricorda ma Soleil ha una memoria di ferro: «A parte fidanzate esagerate, poi ha detto che ha il jet privato, auto lussuose, grandi viaggi... non ha nulla di tutto questo».

Gianmaria è stanco: «Io non mi sono mai vantato di nulla. Alcune cose fanno parte della mia vita. Lo status sociale che mi sono conquistato mi fa sentire forte nel mondo, ma qui dentro mi sono spogliato di tutto»

Gf Vip, l'accusa del fratello di Gianmaria Antinolfi: «Sophie è attratta da Soleil»

L'attacco del compagno di Manila

A gran voce è intervenuto anche Lorenzo Amoruso fidanzato di Manila Nazzaro: «Devi ascoltare e riflettere ma le cose vanno dette ben. Voi avete un mezo fortissimo qua dentro. le parole fanno male. Quando si aprla di umilità bisogna avere l'accortezza di avere almeno atteggiamenti umili. Hai sempre messo in difficoltà tutti li dentro».

Sonia Bruganelli, che difende da sempre l'influencer, non è assolutamente d'accordo e dice a Lorenzo che in realtà Soleil è stata fraintesa.