Gf Vip, Alfonso Signorini ricorda la mamma di Mara Venier morta di Alzheimer: «La musica la scuoteva dal torpore»

Dopo i festeggiamenti e i regali nella casa del Gf Vip su Katia Ricciarelli è scesa la malinconia. «È stato il Natale più brutto della mia vita». Un racconto strappalacrime quello di Katia Ricciarelli che parla delle sue feste e della sorella che oggi a causa dell'Alzheimer non la riconosce più. «Lei non mi riconosce ma io si, e quando sto la so di essere nel posto giusto», confida Katia, commossa. Poi il racconto continua su come però la musica smuove la sorella, facendola anche danzare.

Gf Vip, il commovente ricordo a Mara Venier

Da lì la mente di Alfonso Signorini vola alla collega di Domenica In: Mara Venier. «Un racconto simile al tuo me lo faceva anche la nostra comune amica Mara Venier quando andava ad incontrare la sua mamma: la musica era in grado di scuoterla dal torpore». La mamma di Mara, Elsa Masci, è venuta a mancare nel 2015 dopo aver combattuto a lungo contro l'Alzheimer, facendo cadere la conduttrice in un dolore fortissimo. La Ricciarelli conferma: «Io anche quando vado da mia sorella se non mi riconosce canto e ballo la sua canzone preferita. Vedi la musica cosa riesce a fare?».