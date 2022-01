Gf Vip, Alfonso Signorini e la rivelazione hot: «Sono tre anni che non batto chiodo». Imbarazzo in studio

È il momento delle nomination e tra gli immuni delle opinioniste ci sono Davide Silvestri e nathalie caldonazzo. Per loro stasera quibndi i coinquilini da mandare al televoto sarranno fatti con voti segreti. Il momento per davide di entrare al confessionale è arrivato e l'ex di Centovetrine che si sta facendo cobnoscere per la sua discrezione e simpatia all'interno della casa del Gf Vip manda un messaggio alla sua Lily. «Mi manca tantissimo», per questo motivo Silvestri decide di mandare al televoto Federica Calemme. «Non ne posso più di vedere questi che si baciano di continuo».

Che sia una strategia mascherata da battuta non lo sappiamo ma Davide mon si ferma a questo: «Alfonso io ho una domanda seria, perchè comincio ad avere dei dubbi: secondo te dopo quattro mesi che stiamo chiusi qua dentro quando usciamo sarò in grado di fare l'amore di nuovo?», Signorini sorride ma non lascia cadere la la cosa: «Tesoro è la stessa cosa che mi chiedo io dopo tutti questi anni che conduco il Gf» tutti cominciano a ridere e il consuttore rincara la dose: «È vero sono 3 anni che non batto chiodo». In studio cade il gelo.