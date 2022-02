Gf Vip, Alfonso Signorini zittisce Manila Nazzaro: «Ma te chi vuoi prendere in giro?»

Periodi difficili per Manila Nazzaro. Ormai tra lei e Katia Ricciarelli al Gf Vip siamo ai ferri corti. Una volta le due erano inseparabili ma ora riescono a discutere anche per una piega fai da te. Stasaera Alfonso Signorini torna a parlarne e per affrontare l'argomento mostra un filmato che fa scoppiare una vera e propria bomba. protagoniste della clip Miriana, Manila e Jessica. L'ex Miss italia si sente chiaramente nella clip che parla della cantante evidenziando che Katia vorrebe uscire per sua decisione dal reality e per per eliminazione «È troppo facile così», spiega la Nazzaro. propone una soluzione la Selassiè: «Allora votiamola!». Anche Miriana sembra favorevole alla nomination della Ricciarelli: «Le carte ormai quelle sono, a chi tocca non si ingrugna!»

A questo punto Katia perde la pazienza e manila prova a cercare giustificazioni. Il teatrino fa infuriare Signorini che dopo aver perso tutta la pazienza decide addirittura di rimandare in onda il video: «Volete fare le sante e poi tramate!» Niente Manila continua a negare: «Io mi riferivo ad altre persone, non a Katia!» Il filmato da ragione ad Alfonso ma l'ex Miss Italia non cede: “Lì si parlava di Katia ma…” cerca di spiegarsi la Nazzaro ma Signorini non ne può più: «Allora chi vuoi prende in giro? Forza sù. A me non frega niente, siete liberissimi di votare chi volete ma non prendeteci per i fondelli! Volete fare le sante e poi tramate!»