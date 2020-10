GF Vip, Amedeo Goria si scusa con Maria Teresa Ruta: «Sono stato frainteso. Ho trascurato i miei figli»

GFVip, Amedeo Goria si scusa con Maria Teresa Ruta: «Sono stato frainteso. Ho trascurato i miei figli». Dopo la sfuriata della Ruta lunedì scorso, il giornalista è entrato nella casa per spiegare cosa voleva dire quando ha definito la figlia Guenda "bipolare".

Amedeo Goria entra nella casa del Grande Fratello Vip per parlare con Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda dopo la bufera di lunedì scorso. In un'intervista ad un settimanale il giornalista aveva definito Guenda "bipolare", parole che avevano mandato su tutte le furie Maria Teresa Ruta.

«Guenda è troppo intelligente per non aver dato il giusto significato alle parole scambiate con un giornalista - dice a Goria alla Ruta - ho detto tante altre cose tutte di stima. Lo sai che sono un provocatore e in un'intervista ho detto solo che anche Guenda ha il suo caratterino e due lati. Da un lato è dolce dall'altro è tenace, forte e decisa. Quando incontra me a volte bisticciamo ma sai quanto li amo. Mi dispice sia stato frainteso quello che ho detto e mi scuso. E Maria Teresa smetti di dire che hai trascurato Guenda perchè quello l'ho fatto io. Noi siamo unitissimi nelle nostre divisioni»

Maria Teresa: «Ti ho lasciato parlare perchè era giusto che spiegassi, noi ti amiamo anche perchè sei così, però Guenda mi ha detto che quella parola l'hai usata anche in una vostra litigata, non farlo più. Ringraziamo il Signore che nonostante noi abbiamo due figli così, che pensiamo siano adulti ma qui ho capito che Guenda ha ancora bisogno di me»

