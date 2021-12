Gf Vip, Lorenzo Amoruso difende Manila e attacca Clarissa su Instagram. Ecco cos'ha scritto

Gf Vip, Lorenzo Amoruso contro Clarissa: «Ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza». L'ex calciatore e fidanzato di Manila Nazzaro, via social, difende l'ex Miss Italia dopo le accuse in diretta della principessa Selassiè.

Durante la diretta di lunedì sera del Grande fratello Vip, Clarissa ha attaccato a sorpresa Manila accusandola di essere falsa e vipera. Tutto è nato perchè in settimana la Nazzaro si era lamentata con Lulù della sua svogliatezza nel fare le pulizie in casa accampando sempre scuse.

Se nella casa Manila e Lulù sembrano essersi chiarite, in studio Clarissa attacca violentemente l'ex Miss Italia: «Sei la più falsa di tutte le edizioni». Accuse pesanti che fanno scoppiare in lacrime Manila. Sui social arriva la difesa d'ufficio del fidanzato di Manila Lorenzo Amoruso.

L'ex calciatore attacca Clarissa attraverso una storia instagram e ci va giù pesante: «Piccola Clarissa e non dico piccola per la tua età ma per la tua piccolezza in tutto quello che hai detto e mostrato nella Casa non meriti altri commenti perché ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza come persona e come bimba viziata. Respect».