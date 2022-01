Gf Vip, Angela Melillo: «Nathaly mi ha bloccata senza motivo. Ora vorrei fare l'opinionista». La showgirl ospite oggi a Trend & Celebrities su Rtl 102.5 news ha parlato del suo rapporto con la Caldonazzo, del suo futuro e ha regalato un momento emozionante ricordando Gigi Proietti.

Ospite d'onore di Trend & Celebrities su Rtl 102.5 news la trasmissione radiotelevisiva condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri, Angela Melillo, showgirl, attrice e ballerina italiana e anche ex concorrente delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip e dell'Isola del Famosi.

APPROFONDIMENTI STARLITE GF Vip, chi è Stella: la donna al centro del triangolo amoroso... CHIODO FISSO GF Vip, Alex Belli pensa sempre di più a Soleil: «Tu...

La Melillo ha svelato durante la diretta di aver scoperto per caso di essere stata bloccata sui social da Nathaly Caldonazzo attuale concorrente del Grande Fratello Vip: «Stavo guardando il Gf e lei aveva un vestito bellissimo e stava raccontando qualcosa di molto personale, l'ho trovato un momento bellissimo e sono andata su Instagram perchè volevo farle i complimenti e mi sono accorta che non ci riuscivo. Ho chiesto aiuto anche a un mio amico che si occupa di social e mi ha spiegato che ero stata bloccata. Motivo? Non ne ho idea... forse perchè ho chiamato mia figlia Mia come la sua?».

Cambiando argomento, la Melillo ha avuto la possibilità di recitare accanto a Gigi Proietti e il suo è un racconto molto emozionante: «Ho partecipato ad una puntata del Maresciallo Rocca. La prima volta sul set ero emozionatissima, mi batteva il cuore e quindi avevo chiesto a uno degli attori con cui dovevo girare di ripassare le battute insieme, ma si rifiutò categoricamente. La scena successiva era proprio con Proietti, ero super tesa mi sono messa inun angolo a ripetere, parlavo da sola, e Gigi si avvicinò e mi chiese di ripetere insieme, ero stupita. E' l'umiltà dei grandi. Era difficilissimo rimanere seri quando c'era una scena con lui, trattenere le risate era praticamente impossibile».

Angela Melillo in passato ha partecipato anche a La talpa, vincendo quell'edizione, quindi in qualità di esperta di reality più che farne un altro, si candida a opinionista: «Vorrei commentare più che partecipare e stare dall'altra parte per poter fare la piccola differenza. Molti opinionisti no sanno come si sta dall'altra parte, io sì».