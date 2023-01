Gf Vip, Antonella accusa Edoardo: «Mi hai messo le mani addosso». Lui nega (e rilancia): «Metti la testa a posto». È caos nella casa

Continua tra up&down la storia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al Gf Vip. Dopo che l'ex schemritrice ha tranquillizato tutti annunciando di non essere incinta sembra che la situazione tra i due sia precipitata. Le accuse che la vippona ha lanciato verso il suo ragazzo, ma forse ormai ex, sono state veramente gravi stavolta.

Gf Vip, lite accesa tra Antonella ed Edoardo

La discussione anche stavolta è nata per le amicizie che il volto di Forum ha instaurato nel loft di Cinecittà e che continuano a non andar giu' alla Fiordelisi. Nello specifico stavolta Edoardo ha confessato di aver sbagliato a nominare Oriana. Il motivo? Non gli sono andate giù alcune affermazioni che la venezuelana aveva fatto su Antonella che lo riguardavano. Ora la Marzoli è finita al televoto e Donnamaria sembra non perdonarselo.

A me i modi di lui spesso non piacciono, ma quelli di lei sono molto infidi e quindi a parer mio peggiori. Lei non ti urla in faccia, però lancia delle stilettate che possono fare ancora più male — COMMENDATORE DI PIETRA (@CommentatoreDi) January 25, 2023

Il motivo

Il pentimento non è andato giu' alla Fiordelisi che ha cominciato ad accusare Edoardo: «Hai sbagliato tutto. Evidentemente hai paura a metterti contro il gruppetto». Lui non si è lasciato attaccare senza far nulla e anzi ha replicato piccato:

«Sono libero di dispiacermi se una persona a cui voglio bene va ad una nomination difficile? E io non me l’aspettavo? Sono libero o non sono libero? Non mi sembra che faccio l’amico con tutti. Tu pensi che io faccia il carino con tutti? Beh con Antonino non mi dico una parola da quando sono entrato qua dentro. Con Attilio ti sembra che io faccia il carino? Che ci siamo scannati? Ma non dire stupidaggini»

Litigata tra Edoardo e Antonella.

Poi lui va in cortiletto, a parlare con One, Ory e Tavassi. 😑😑😑#gfvip #donnalisi pic.twitter.com/AMHSkhf148 — Ines Giochi❤️‍🔥☀️❤️‍🔥 (@InesGiochi) January 25, 2023

La lite è continuata. Edoardo fuorioso le ha detto: «Questa sei, accetta la verità dei fatti. Cane lo dici a tua sorella. Imbecille! Ma stai zitta, ti devi vergognare».

“Non sopporti che con Oriana ho un buon rapporto, non c’entra la nomination. Sono libero di pentirmi se una persona a cui voglio bene va in una nomination difficile e io non me l’aspettavo”



“quando Oriana me l’ha detto, è venuta da me piangendo”



I DONNARZOLI VIVONO #gfvip pic.twitter.com/9qgvA8HTgr — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) January 25, 2023

Le gravi accuse

Antonella a quel punto ha reagito dicendo delle cose molto gravi. «Mi hai messo anche le mani addosso, ma per favore! Non si fa», parole queste che fanno riflette, mentre Donnamaria replica prontamente: «Ma quali mani addosso. Ma metti la testa a posto che stai bruciata».

Non penso..comunque capisco ora perché Edo e così arrabbiato ,praticamente lei ieri un certo senso quando lui gli ha dato in faccia degli schiaffetti ironici lei ha detto non si fa e lui mo giustamente dice fai capire che ti ho messo le mani addosso — Eliniki4@ (@lorefice_elisa) January 25, 2023

Insomma Antonella accusa, Edoardo nega: volano stracci e pensare che qualche giorno fa parlavo di avere un figlio insieme.