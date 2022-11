Gf Vip, Antonella Fiordelisi scoppia in lacrime per Edoardo: «Divento malata e ossessiva»

Crollo emotivo per Antonella Fiordelisi al Gf Vip. Se nei primi giorni della relazione con Edoardo Donnamaria, era lui a cercare Antonella, ora sembra che i ruoli si siano invertiti. L'influencer finora ha provato sempre a prendere in mano le redini del rapporto dettandone i tempi. D’altronde il suo motto è “in amore vince chi gioca”, il che è tutto un dire. Ha giocato finora probabilmente, ha fatto capitolare Edoardo ai suoi piedi e adesso che è certa di averlo in pugno anche lei può lasciarsi andare. Il suo modo di giocare in amore verrà fuori man mano, intanto stanotte i ruoli si sono invertiti.

Dopo gli ultimi ingressi nella Casa Antonella è cambiata molto. Stando ad alcuni commenti su Twitter, infatti, la Fiordelisi si sarebbe messa da sola su un piedistallo, ritagliandosi un ruolo che nessuno però le ha riconosciuto. Adesso che ci sono nuovi concorrenti sente la terra tremarle sotto ai piedi, televisivamente parlando. Passa molto tempo in disparte adesso e ci sono state discussioni con Edoardo Donnamaria. Già nella prima notte con Oriana e Micol, Antonella è uscita fuori di sé. Ma col tempo si è ammorbidita col "fidanzato", mentre Edoardo ha preso le distanze.

Il confronto

Antonella ha cercato Edoardo, chiedendogli di parlare subito e di non aspettare altrimenti avrebbe fatto fatica ad addormentarsi. «Voglio che mi cerchi te, non voglio essere sempre io che ti sto addosso. Divento malata e ossessiva, lo vuoi capire o no? Io sono peggio di te» queste le spiegazioni della Fiordelisi. Durante la chiacchierata, Edoardo è apparso distante, lei invece le ha tentate tutte per tornare come prima. Non le va molto giù il fatto che adesso sia lei a cercarlo e non il contrario, come succedeva prima. «Tu mi fai avere mille emozioni al minuto – ha aggiunto –, te lo giuro. Mi fai impazzire. Ho scoperto di essere possessiva, sono più gelosa io di te alla fine, non me l’aspettavo».

L'amore

«Tu sei il più bello del mondo, il più unico. Mi dà fastidio qualsiasi cosa, però mi devo regolare, devo imparare a stare più tranquilla, va bene? Possiamo resettare tutto? Io voglio stare con te, te lo giuro. Per me già stiamo insieme». Dopo il confronto si sono messi a chiacchierare nel letto e ora sembra che la tempesta sia passata, ma lei riuscirà davvero a controllarsi verso Oriana e Micol?