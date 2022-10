Per i fan del Grande Fratello Vip sono i "Gintonic": Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini fanno sognare. Durante la diretta di lunedì sera, i due si sono incontrate dopo la brutta lite della scorsa puntata e la sorella di Elettra si è scusata per il suo comportamento.

GF Vip, Antonino pazzo di Ginevra: «Mi manca, senza di lei vedo tutto nero». L'incontro fa sognare i fan

Antonino e Ginevra, è amore?

Per Antonino Spinalbese Ginevra è una persona semplice, bimba nell'animo. Durante la diretta dell'undicesima puntata, l'ex di Belen ha ricontrato la sorella di Elettra Lamborghini per un chiarimento. Nella casa i due erano molto legati, ma nella scorsa puntata Ginevra lo aveva attaccato duramente

«Ho avuto bisogno di vederti - ha detto Ginevra emozionata - come prima cosa volevo chiederti scusa perchè ho frainteso le tue parole. Ora ho capito. In questi giorni ti ho visto molto provato e non ti avrei mai voluto pugnalare alle spalle, non era mia intenzione. Quello che è successo come hai detto tu non è niente, ho capito chi sei, quella cosa che hai detto faceva parte di un altro contesto, non mi hai infangata o voluto mettere in una posizione brutta e ti volevo chiedere scusa. Non ti voglio vedere così, triste, lo so che è pesante»

«Basta fare casino - risponde giocosamente Antonino - se però è servito a farti venire qui possiamo rifarlo. Io credo che nella vita si può sbagliare ma che si possa dare una seconda possibilità, sì la rivorrei nella casa. All'interno di questa casa devi ritrovare dei paracaduti e Ginevra lo era. Quando ti viene a mancare qualcosa inizia a vedere tutto nero. Sì mi manca, Ginevra riesce a tirarmi fuori quello che io nascondo»

«Mi manchi anche tu» conclude Ginevra prima di andare via. I fan intanto sognano.