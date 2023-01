Antonino Spinalbese abbandona (temporaneamente) la Casa, il mistero si infittisce. I fan: «La verità è un'altra, è uscito per incontrare...»

Antonino Spinalbese, l'ex compagno di Belen Rodriguez, è uscito temporaneamente dalla Casa per sottoporsi ad accertamenti medici: l'annuncio è apparso sulle pagine ufficiali del reality show targato Mediaset. Non è passato molto tempo dall'uscita della pubblicazione ufficiale, che gli utenti dei social hanno iniziato a fare delle ipotesi sul motivo per cui l'hair stylist ha abbandonato la Casa prima di Capodanno...

Antonino Spinalbese ha lasciato la Casa del Gf Vip

«Antonino Spinalbese è uscito temporaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per sottoporsi ad accertamenti medici», si legge nella nota ufficiale su Spinalbese, pubblicata lo scorso 31 dicembre. È nata subita tanta apprensione da parte dei fan che confrontandosi sui social hanno ipotizzato che il concorrente abbia abbandonato temporaneamente la casa per trascorrere il Capodanno in compagnia della figlia Luna Marì, nata dalla precedente relazione con la showgirl argentina Belen.

A chiarire subito la situazione ci ha pensato Alessandro Rosica, noto come Investigatore Social, che ha condiviso una storia cercando di spiegare meglio: «Antonino non ha visto la figlia in alcun modo non può avere contatti con amici e familiari», spiega l'esperto social che è una regola del contratto. Poi continua: «Ha solo sentito telefonicamente persone vicine a lui. Antonino rientrerà presto nella casa del Gf Vip».