Gf Vip, Antonino Spinalbese in collegamento dall'ospedale «Non mollo!». Ecco come sta

Lo scorso 31 dicembre Antonino Spinalbese è dovuto uscire dalla casa del Grande fratello Vip "per sottoporsi ad accertamenti medici". Durante la diretta di lunedì 2 gennaio, l'ex di Belen si è collegato in diretta con Signorini dalla stanza dell'Ospedale deve è attualmente ricoverato.

Gf Vip, Antonino Spinalbese in collegamento dall'ospedale. Ecco come sta

L'uscita di Antonino Spinalbese dalla casa del Grande Fratello Vip non è stata una sorpresa perchè già nei giorni scorsi si era parlato di una possibile uscita dell'ex di Belen per motivi di salute. Il 31 dicembre attraverso un comunicato ufficiale il GFVip che non è entrato nei dettagli ha pubblicato questo post: «Antonino Spinalbese è uscito temporaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per sottoporsi ad accertamenti medici».

E' stato lo stesso hairstylist ha rivelato di avere una ciste al coccige molto fastidiosa, da qui la necessità del ricovero per sottoporsi ad un'operazione. Antonino si è poi collegato in diretta ed ha scherzato con Alfonso Signorini: «Sto bene, mi sono preso qualche giorno di ferie. Non mollo, tra poco tornerò nella casa. Ho creato qualche dinamica con le infermiere (ride)».