Gf Vip, Antonino Spinalbese va via dallo studio con Ginevra Lamborghini: cos'è successo nella notte

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini si sono ritrovati dopo l'eliminazione dell'hairstylist dal Grande Fratello Vip. Dopo l'arrivo in studio Alfonso Signorini ha fatto rientrare l'ex gieffina, squalificata dopo il caso Bellavia. Tra i due era nata una bella amicizia e sono stati molto felici di rivedersi.

Antonino nell'ultimo periodo era apparso sofferente nella casa. Non aveva nascosto il suo desiderio di voler riabbracciare la sua bambina Luna che era arrivata a mancargli sempre di più, ma anche di tornare alla sua vita di sempre. Spinalbese, entrato come “ex di Belen” è uscito mostrando se stesso nella casa, come lui stesso ha sottolineato è stato capace di raccontarsi e di mostrare la sua vera personalità.

Nell'attesa di riabbracciare la sua bambina ha incontrato Ginevra, con la quale sembra che ci sia stata una lunga notte. I due avrebbero lasciato gli studi insieme e si vocifera che siano rimasti insieme fino a tarda notte. La Lamborghini non aveva nascosto la sua cotta per Spinalbese che però non si è mai sbilanciato troppo. Che nasca una nuova coppia?