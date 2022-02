Gf Vip, Antonio Medugno vicino all'abbandono: «Ho ansia, ho paura di entrare in un circolo vizioso»

È stato uno degli ultimi concorrenti ad entrare al Gf Vip, ma potrebbe essere già pronto per lasciare il reality. A poche settimane dal suo ingresso, Antonio Medugno starebbe valutando di abbandonare la Casa più spiata d'Italia.

Antonio Medugno. Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.

Tutta colpa di una lite scoppiata nel cuore della notte con Alessandro Basciano, ma non solo. Accusato da diversi coinquilini di aver fatto circolare la voce del presunto bacio tra Barù e Delia Duran, sebbene tale rumor sia partito da un dialogo tra Soleil Sorge e Gianluca Costantino, il modello ha confessato a Jessica Selassié di essere insofferente alle dinamiche del reality.

Antonio Medugno vicino all'abbandono del Gf Vip

Ma ci sarebbe anche dell'altro. Antonio Medugno ha rivelato infatti di avere il timore di poter ricadere in un vortice di cui era stato vittima in passato. «Io ho paura di entrare in un circolo in cui entrai tempo fa, sull’alimentazione. La cosa mi mette ansia perché sono cose che mi ha sempre risolto una persona che mi sta vicina, quindi sa come risolvermele», ha spiegato il concorrente.

Nella conversazione avuta con la principessa, Antonio Medugno ha aggiunto di aver avuto un colloquio con una psicologa del Grande Fratello Vip. Al momento non ha preso alcuna decisione definitiva in merito al suo possibile abbandono, ma di certo si tratta di un'ipotesi che sta valutando molto attentamente.