Gf Vip, l'audio fra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi scatena le polemiche: «Hanno svelato tutto...». A pochi giorni dalla notizia del prolungamento del programma, i concorrenti sono ancora sottochoc e l'argomento continua a tenere banco.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi continuano a discutere animatamente proprio su questo tema, Oppini infatti vorrebbe abbandonare prima la Casa. Proprio durante una di queste discussioni, il figlio di Alba Parietti avrebbe rivelato qualcosa all'amico che ha fatto il giro del web. «La mia domanda (in confessionale) - dice Oppini - era 'Fino a quando dobbiamo pensarci?' Una settimana dopo è considerata non abbandono?».

Questo frammento è stato ripreso immadiatamente dagli utenti di Twitter che hanno commentato: «Ha chiesto quando può uscire senza pagare la penale? Quindi va via...». E ancora: «Hanno svelato che se vanno via dopo il 4 non pagano la penale...». Nel frattempo, Francesco e Tommaso sono di nuovo ai ferri corti. Oppini spera ancora che il prolungamento si tratti di uno scherzo, mentre l'influencer non vuole più sentire illazioni assurde per iniziare ad abituarsi all'idea. Abbandonerà il gioco Oppini? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 23:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA