Gf Vip, Barù e il bacio con Delia: «L'ho fatto solo per audience»

Ma nella casa del Gf Vip non c'è solo l'amore perchè volano anche i coltelli. Per San Valentino si parte con un faccia a faccia tra Delia Duran e Jessica Selassiè. Barù con aria preoccupata vede andare in superled le due donne. Il nipote di costantino Della Gherardesca ha fatto un sogno erotico con protagonista la moglie di Alex Belli.

APPROFONDIMENTI IN LOVE Gf Vip, Basciano sorprende Sophie per San Valentino: ecco la lettera... TELEVISIONE Gf Vip, rientra Alex Belli: le “dolci” soprese di San... IL MESSAGGIO Gf Vip, la dedica di Alex Belli per Delia a San Valentino: «Non...

Gf Vip, Barù: «Non voglio illudere Jessica»: poi passa la notte nel letto con la principessa. Fan confusi e felici

Gf Vip, scatta il bacio tra Delia e Barù

«Per rispetto a Jess non voglio far nulla che possa farle del male» aveva detto questo la Duran prima del party del sabato sera. Poi tra balli e cocktail i due vipponi si sono sciolti e Delia e Barù si sono baciati. E nella casa è scoppiata una bomba. Oltre a Jess, Manila e Miriana anche non l'hanno presa bene. E Delia ha provato a dire che non fosse vero che si fossero baciati. «Lui ha detto che non vuole nessuna relazione amorosa con jessica neanche fuori dalla casa. Lei lo cerca sempre, è attaccata a lui, ma è un amore immaginario. Non capisco perchè con me ha questa gelosia magari sono troppo sensuale, magari perchè vorrebbe essere me. Allora a questo punto lo faccio apposta». Così nel confessionale riecco il bacio tra l'enologo e la modella. «Ecco impara»

Gf Vip, Jessica Selassiè stuzzica Barù con un massaggio: cosa gli chiede di non fare

Scoppia la bomba

Ed è guerra. «Sicuramente non sono innamorata di lui, ho un affetto per Barù mi piace e se io vedo una mia amica a cui dà fastidio un mio atteggiamento io mi fermo, e lei aveva detto che non avrebbe fatto nulla con lui. Non mi fido di lei, non la cosnidero amica. Io non mollo ovviamente», Jessica ancora è ferita.

«Questo gioco l'ho fatto per Barù perchè mi viene sempre vicino. Lui mi critia e poi mi stuzzica e quindi volevo fargliela pagare a lui. Era uno scherzo. Mi dispiace che Jessica ci sia rimasta male. Ma qui bisogna scherzxare sennò sai che noia».

Dopo il bacio artistico tra Alex e Soleil quindi c'è anche il bacio scherzoso Tra Delia e Barù.

Gf Vip, Barù (dopo Sanremo) critica Noemi. La cantante replica: «Perché tutta questa violenza?»

La versione del nipote di Costantino della Gherardesca

«Io sto facendo tutto questo per audience, sto lavorando per questo programma. Con delia è uno scherzo e un istinto primordiale, siamo cacciatori quindi quando la preda si avvicina sei pronto a prenderla ma da adesso in poi starè fermo. Con jessica c'è una splendida amicizia

Chiude così la questione Selassiè il vippone. «Io non voglio illuderla di qualcosa di romantico, se possiamo scherzare mi fa piacere sennè smetto». Per ora al Gf Vip il vippone non vuole una relazione. «Di certo Jessica è bella e mi fa ridere che è fondamentale per me quindi che devo dire»