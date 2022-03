Gf Vip, Barù sorprende tutti: «Stavo per baciare Jessica, ma...»

L'avvincente corteggiamento di Jessica Selassié nei confronti di Barù sta appassionando i telespettatori del Grande Fratello Vip, ormai da settimane. Tutti tifano per i cosiddetti «Jerù» e ogni giorno che passa, Jessica sembra ottenere sempre qualche attenzione in più dal tenebroso e affascinante Barù. Ma il nobile toscano, nelle ultime ore, ha spiazzato tutti i suoi inquilini con un frase davvero scioccante: «Stavo per baciare Jessica, ma mi avete interrotto».

APPROFONDIMENTI LA TENSIONE Jessica Selassié fa infuriare Manila Nazzaro: «La... TELEVISIONE Gf Vip, la toccante confessione di Delia Duran: «Mio padre mi... TELEVISIONE Gf Vip, Signorini rassicura Soleil: «C. ti aspetta...

Leggi anche > GF Vip, Alfonso Signorini avvisa Soleil: «Il tuo fidanzato c'è ma ...». Ecco di chi si tratta

Sui social network circola un breve filmato, diventato subito virale, in cui si sente Barù dire che stava per dare un bacio a Jessica ma qualcuno l'avrebbe interrotto sul più bello. Il nobile, infatti, è stato vittima di uno scherzo notturno, lo stesso che, secondo quanto detto da Barù, avrebbe impedito il primo vero scambio di effusioni tra l'uomo e la principessa etiope che è cotta di lui da mesi.

Al termine della puntata del Grande Fratello Vip, che Alfonso Signorini ha condotto il 3 marzo, è accaduta una cosa che ha spiazzato il pubblico. Poco prima di andare a dormire, infatti, alcuni concorrenti hanno deciso di fare uno scherzo a Barù: rompergli in testa delle uova e costringerlo a farsi una doccia in piena notte.

Barù divertito dalla cosa e per niente arrabbiato è andato a lavarsi la testa sotto la doccia, dopo lo scherzo ricevuto dagli altri vipponi. Parlando con Soleil da sotto la doccia, però, Barù ha detto una cosa che ha subito catturato l'attenzione dei fan che stavano seguendo la diretta.

«Stavo per baciare la povera Jessica. Mi hanno rovinato il bacio». Mentre si trovava in camera da letto con Jessica dopo la diretta di giovedì 3 marzo, il nobile avrebbe sentito l'impulso di baciarla ma i coinquilini avrebbero rovinato tutto irrompendo nella stanza per fargli lo scherzo.

Dopo settimane di corteggiamenti, attese, dichiarazioni e passi indietro, Barù sembra pronto al grande passo con Jessica e ha deciso di comunicarlo a tutta la casa del Grande Fratello, oltre che ai milioni di telespettatori. Finalmente sembra pronto per lasciarsi andare all'attrazione che prova nei confronti di Jessica. Ma, c'è un ma. In molti, infatti, pensano che sia l'ennesima battuta del nobile toscano.

Sul web il pubblico si è scagliato Barù che sta prendendo solo in giro la povera Jessica. Nessuna registrazione, infatti, ha ripreso un avvicinamento fisico tra i due e la sua battuta, adesso, viene considerata di poco gusto. A meno di due settimane dalla fine del programma, in tanti sperano ancora che possa sbocciare l'amore tra i due inquilini della casa più spiata d'Italia. Ma da parte di Barù non sembra esserci nessuna intenzione di cedere alle lusinghe della principessa.

Come prenderà Jessica questa nuova battuta di Barù nei suoi confronti? Alfonso Signorini riuscirà a diventare, ancora una volta, Cupido e a far scoccare la scintilla tra i due? Il tempo corre via veloce ed è agli sgoccioli... i Jerù usciranno vincitori?