Gf Vip, Barù Gaetani lamenta la scarsa igiene nella casa: «Non respiro per la troppa polvere, ho l’asma...»

La casa del Grande Fratello Vip è un covo di acari. Parola di Barù Gaetani, che nelle ultime ore ha lamentato problemi di salute proprio a causa della scarsa igiene all'interno del reality. Rivolgendosi ad Alfonso Signorini, il concorrente ha fatto specifica richiesta di un'aspirapolvere per cercare di ovviare in qualche modo al problema.

Barù si lamenta con Alfonso Signorini

«Velocissimo ti volevo parlare di un tema che ci sta provocando grande disagio a noi gente più civile in questa casa – ha detto Barù Gaetani al presentatore –. Abbiamo bisogno di una nuova aspirapolvere. Troppi acari, sto soffrendo l’allergia. Per favore, Alfonso. Se l’ho chiesta? Sì, l’ho chiesta e non mi danno retta, non mi considerano per niente Alfonso. Fai qualcosa Alfonso, te lo chiedo per favore».

L'appello del coinquilino tuttavia è caduto nel vuoto perché a distanza di ore la situazione non è cambiata affatto e Barù continua a lamentarsi con gli altri concorrenti per la poca pulizia. «Questa casa è piena di polvere. Fa schifo. Veramente invito, anzi no…non vi invito a venirla a vedere perché fa veramente schifo dagli acari e dalla polvere che c’è – ha detto Barù agli autori prima di essere censurato dalle telecamere del Gf Vip –. Io ho l’asma tutti i giorni, devo fare la pompetta, ho l’asma. Devo prendere antiallergici e antistaminici tutti i giorni».

Il precedente di Valeria Marini

A proposito di igiene, proprio un mese fa aveva fatto molto discutere il comportamento di Valeria Marini che si era lavata i capelli nel lavandino della cucina anziché in bagno, suscitando scalpore tra i coinquilini e il pubblico.

La nomination di Lulù

La mancanza di pulizia è stata anche la ragione per cui Barù ha deciso di nominare Lulù: «L’altro giorno mentre io stavo pulendo il bagno e lei non mi ha aiutato, quindi purtroppo devo nominare Lulù – ha spiegato il concorrente –. Senza malizia. Non mi ha aiutata perché stava dormendo. Le ho anche detto che ero un po’ deluso e se lo faccio è perché le voglio veramente bene». Insomma con Barù non si scherza quando si tratta di igiene.