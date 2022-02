Gf Vip, Barù rivede la sorella dopo 4 anni: «Che noia queste cose» (ma l'emozione lo tradisce)

Barù un soprannome arrivato dal papà del vippone: «Quando sono nato prematuro pesavo 5 kg e mio padre ha detto "questo è un barù" indicando una nuova specie». Si presenta disincantato e cinico il nipote di Costantino Della Gherardesca, ma il pubblico sta cominciando ad apprezzarlo. I genitori del gieffino si sono separati quand aveva 4 anni lui è stato cresciuto dalla mamma e il papà nonostante avesse un buon rapporto con la mamma non era molto presente. Ascanio, questo il nome del padre di Barù è morto 3 anni fa.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Soleil, la “confessione” sul bacio saffico con... TELEVISIONE Gf Vip, Delia e Soleil: «Il bacio? Solo un gesto di...

Gf Vip, Barù (dopo Sanremo) critica Noemi. La cantante replica: «Perché tutta questa violenza?»

Gf Vip, Barù una vita tra l'Italia e l'America

Dopo la separazione papà Ascanio si è rifatto una vita e ha avuto una figlia di nome Fedra. «Non ci siamo mai vissuti molto, due mondi diversi, io ho avuto tantissime possibilità ho girato il mondo lei era qui. Io sono cresciuto in due ambienti diversi papà veniva da un ambiente umile mamma era nobile». fedra ha mandato una lettera alla produzione del Gf Vip. «Non siamo stati noi a cercarla, è stata lei a scriverci».

Gf Vip, Nathalie Caldonazzo spara a zero su Barù: «È gay. Odia le donne». Il web insorge

La lettera di Fedra

Mi chiamo Fedra sono nata 27 anni fa quando Baru aveva 13 anni. Quando lui è tornato in italia ci siamo visti ma da quando non c'è più papà non ci vediamo. Però non voglio negare ai miei figli di avere uno zio... e non voglio negarmi di avere un fratello. Papà mi raccontava di quando lui era piccolo. Gli avrebbe fatto piacere rivedere un legame tra noi. A volte per pigrizia neanche io ho fatto passi avanti»

Gf Vip, Sonia Bruganelli scintille con Nathalie Caldonazzo: scatta la battuta piccante su Barù

L'emozione del vippone

Il vippone rimane spiazzato. «Ha ragione anche io ci stavo pensando mesi fa prima di entrare qui, poi non è successo, ma si molto volentieri.

Gf Vip, Barù Gaetani spiazza tutti: «Vorrei abbandonare la casa, ho finito il mio percorso»

La sorpresa

Freda è in giardino. «Mi fa stranissimo vederti ma sono felicissima. Ti stiamo guardando tutti. Questi anni sono volati ma grazie al Grande Fratello sto scoprendo tante cose di te e soprattutto che somigli tanto a papà. Questo programma mi ha fatto rivenire la voglia di conoscerti. Non mi va di rinunciare a un fratello, sei quel pezzo che mi tiene anche legato a papà».

«Ti penso molto, so che tuo figlio si chiama Ascanio. Quando mi buttano fuori da qui passo a Maccarese».

A volte la vita gioca a separare, è stato così anche per Barù e la sorella, ma ora si possono "riabbracciare". Barù rientra in casa felice ma anche scocciato: «Che p***e ste cose, sono stato troppo breve?»

Il concorrente vuole fare il duro ma gli occhi gli brillavano.