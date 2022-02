Gf Vip, Barù minaccia di abbandonare il reality: «Se non tirano fuori la verità su Nathalie io esco»

La bomba è deflagrata e la casa del Gf Vip non è più la stessa. Al centro della crisi le frasi razziste pronunciate da Nathalie Caldonazzo (ma non mostrate dalla produzione del reality). Secondo Sophie, Jess e Lulù la showgirl avrebbe detto: «Le Selassiè sono protette dagli zingari». Mentre Alfonso Signorini ha richiesto alla redazione di sbobinare il video incriminato, nel loft di Cinecittà la questione è ancora viva. Il Nathalie-gate sta tenendo i riflettori puntati su di se e a prendere oggi una posizione drastica è Barù. Il nipote di Costantino della Gherardesca si dice pronto ad abbandonare il reality.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Jessica, Miriana e Lulù non salutano Katia... TELEVISIONE Gf Vip, Lulù Selassiè al veleno contro Katia... TELEVISIONE Gf Vip, Alfonso Signorini demolisce Clarissa Selassiè:...

Gf vip, la frase shock di Nathalie: «Selassiè protette dagli zingari». Scoppia la bufera in casa e partono diffide (anche per Katia)

Gf Vip, scoppia il Nathalie-gate

«Mi son state riferite frasi troppo forti. Vado in difesa di quelle che sono le mie migliori amiche qui dentro, Jessica e Lulù. Non accetto assolutamente quello che è stato detto. Ci sono state varie frasi che mi sono state riferite, alcune che ho sentito. Secondo me vanno oltre e apprezzo la sincerità. Però quando, veramente, l’essere senza filtri e dire le cose diventa arroganza allora non mi piace. Hai detto che Jessica e Lulù sono protette dagli zingari. Perché sono delle zingare. Per me sono frasi che vanno oltre al rispetto. La frase è stata detta ad Alessandro nei confronti di Jessica e Lulù», queste le parole di Sophie durante le nomination palesi di ieri sera.

Gf Vip, Lulù Selassiè minaccia Nathalie Caldonazzo: «Ora dico la verità e racconto cosa hai detto»

La decisione di Barù

Anche Barù ha seguito l'ex tronista e ha nominato Nathalie. ovviamente la showgirl le ha restituito il voto con una frase al veleno: «Fa tutto ciò che gli dicono le sorelle Selassiè».

Barù, dopo la diretta di ieri sera, ha fatto intendere di credere di essere pronto a uscire dal reality se la verità non esce: «Io l’ho detto in confessionale che se ho sentito delle cose spero che escano, perché se non escono sappiate che io vado fuori», ha detto.