Gf Vip, Biagio pronto a stupire Miriana: stasera il nome del primo finalista

Torna stasera lunedì 31 gennaio il trentanovesimo appuntamento con il Gf Vip. Alfonso Signorini, campione d'ascolti, assieme a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono pronti a regalare grandi emozioni. Molto importante per i concorrenti il televoto di stasera, in nomination ci sono finiti Soleil Sorge, Giucas Casella e Delia Duran. Ma stasera nessuno abbandonarà la casa, anzi stasera sarà eletto il primo candidato alla finale. Tra i nomi piú papabili esce quello di Soleil Sorge. L'influencer, infatti, grazie al suo "esercito" di fan potrebbe aggiudicarsi già stasera l'arrivo diretto all'ultima puntata prevista per il 14 marzo.

Gf Vip, Delia sempre più distante da Alex

Un testa a testa tra le due nemiche ormai acclamate, chi vincerà tra la Sorge e la Duran? Nel frattempo un'altra della puntata della soap Belli-Duran è stata scritta e in parte messa in scena: Delia Duran ha deciso di togliersi l’anello simbolo dell’amore con il marito. Ma i dubbi della venezuelana non diminuiscono e la paura + per l’epilogo che avrà la sua storia d’amore. L'ex vippone inoltre riceverà anche una lettera "molto diretta" scritta da parte della sua amica artistica, Soleil, chissà come la commenterà. Stasera quel che è certo è che l'ex di centovetrine tornerà in studio e il suo rapporto con la moglie verrà scandagliato ancor di più da Alfonso signorini. La modella nel frattempo si avvicina al nuovo vippone entrato Gianluca Costantino, che ha avuto attenzioni anche per Jessica Selassiè. La festa di sabato sera ha minato anche l'equilibrio ballerino della coppia Sophie e Alessandro. L'ex di Uomini e Donne ha notato che il suo Basciano non rifiutava gli sguardi ammiccanti di Delia ed è scoppiata una lite.

La sorpresa per Miriana

Da giorni, Gianmaria Antinolfi sta prendendo in considerazione l’ipotesi di abbandonare la Casa per motivi di lavoro. Stasera comunicherà la sua decisione definitiva agli altri concorrenti e al pubblico a casa. Ma stasera nella casa tornerà l'amore. Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan di nuovo insieme. L’ex vippone è infatti pronto a stupire la sua Miriana con un'emozionante sorpresa.

Nathalie e Giucas ai ferri corti

Quella che non si spegne è invece la fiamma della lite tra Giucas Casella e Nathalie Caldonazzo. Dopo la scorsa puntata in cui l'ipnotizzatore ha inveito contro la showgirl in questi giorni Giucas ha provato a riavvicinarsi alla vippona, ma la Caldonazzo non ne ha voluto sapere. Nathalie è sicura: a lei Giucas non piace

L'appuntamento con la trentanovesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.40 in diretta su Canale 5.