Gf Vip. Il brutto gesto di Adua Del Vesco contro Dayane Mello. Fan furiosi: «È vergognoso». Ieri sera, è stata sancita definitivamente (?) la fine dell'alleanza tra l'attrice siciliana e la modella brasiliana. Adua Del Vesco alias Rosalinda Cannavò ha compiuto alcuni gesti che hanno fatto infuriare Dayane. Prima la storia con Andrea Zenga (fortemente sconsigliata dalla modella) e poi la nomination a Giulia Salemi, grande amica di Dayane Mello.

Tra le due è sceso il gelo. E oggi, durante una conversazione con Tommaso Zorzi, alcune frasi di Rosalinda Cannavò hanno fatto infuriare i fan. Tommaso, commentando il comportamento della modella, ha affermato: «Ogni volta che Dayane perde il controllo su di te, si comporta in questo modo. Lei vuole controllarti». E Rosalinda gli dà ragione (facendo infuriare i fandom): «Lei non accetta che io sia libera e che non mi possa controllare. Ne ho appena parlato con la psicologa Piera».

Tanto è bastato per far andare fuori di sé i fan della ex coppia di amiche: «Vergognoso, sparla di Dayane dopo i cinque mesi trascorsi insieme». E ancora: «Le stanno facendo tutti il lavaggio del cervello per metterla contro Dayane, compresa la psicologa».

Intanto, la "separazione" tra le due gieffine viene sancita dal primo aereo post litigata: «Dayane siamo tutti con te. Firmato ex rosmello». E il nome del nuovo fandom entra in trend topic. Amicizia al capolinea? Staremo a vedere.

