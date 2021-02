Gf Vip, il brutto gesto di Tommaso Zorzi contro Maria Teresa Ruta. E gli altri ridono. Fan furiosi: «È bullismo». Oggi, l'influencer milanese ha compiuto un gesto nei confronti della giornalista che ha fatto infuriare i follower. Ma andiamo con ordine.

Gli inquilini chiedono a Tommaso Zorzi chi ci sia in confessionale e lui fa il verso di Maria Teresa Ruta. A quel punto gli altri iniziano a sghignazzare. Non è tutto. Poi Dayane Mello chiede: «Che sta facendo?». E Andrea Zelletta risponde: «Piange». A quel punto, l'influencer milanese chiede agli altri: «Volete vedere l'imitazione di Maria Teresa?». Mima una smorfia di dolore e piagnucola: «Gianamedeo (il figlio, ndr). Vi è piaciuta?».

Il siparietto ha fatto infuriare i fan. Immediati i commenti su Twitter. «Qui mi sei veramente caduto - scrivono alcuni utenti - ai tempi di Massimiliano lo imitavi con lui in presenza ed era divertente. Ma deriderla alle spalle è grave». E c'è chi ci va giù pesante: «È bullismo».

Non è la prima volta, che Tommaso Zorzi e gli altri inquilini finiscono nell'occhio del ciclone per un gesto offensivo nei confronti della Ruta. Qualche giorno fa, i follower hanno accusato Tommaso Zorzi di non aver scelto la mamma di Guenda per il gioco delle serenate e di averle preferito Andrea. Anche Stefania Orlando avrebbe fatto la sua dedica a Dayane Mello spiazzando i fan del golden trio (Zorzi, Ruta, Orlando). Alla fine, la giornalista non avrebbe partecipato al gioco. Con grande disappunto dei fan che hanno accusato gli altri concorrenti: «Siete un branco».

Ultimo aggiornamento: 22:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA