Il Gf Vip cambia giorno, addio venerdì: ecco quando andrà in onda. «Tornano Bonolis e Pio e Amedeo»

Nuovo palinsesto per Mediaset 2022. A comunicare i programmi del primo trimestre è Publitalia, che parte in primis dal GF Vip, prolungato fino a Marzo. La finale è stata fissata per lunedì 14 marzo: la prima serata confermata anche per il prossimo anno. Da gennaio, però, il GF Vip 6 non andrà più in onda il venerdì, ma il giovedì. La prima serata del quinto giorno della settimana è quella in cui forse il reality soffre la concorrenza: sarà questo il motivo del cambio giorno? Probabile, ma non ufficiale.

Il venerdì, invece, sarà dedicato alle fiction. Tra le tante in programma: Più forte del destino, Fosca e Viola come il mare. Non mancherà l'appuntamento del sabato sera con la regina Maria De Filippi: prima con C’è Posta per Te e poi con il Serale di Amici. Per quanto riguarda le date, C’è Posta dovrebbe partire come sempre dopo le festività e quindi l’8 o il 15 gennaio 2022. Il Serale di Amici subito dopo, per cui a fine marzo o inizio aprile, in base alla partenza e alla durata di C’è Posta per Te. L’inizio del Serale di Amici però libererà la domenica pomeriggio, quando dovrebbero poi alternarsi soap opera e film.

La domenica sera invece tornerà Lo Show dei Record con Gerry Scotti e gli speciali di Avanti un Altro in prima serata con Paolo Bonolis. Nelle altre serate della settimana invece ci saranno film, Champions League e Supercoppa Italiana di calcio e programmi in via di definizione, soprattutto per il mercoledì sera. Proprio in questo giorno Pio e Amedeo dovrebbero tornare a marzo 2022 con Felicissima Sera, ma non si sa ancora con quanti appuntamenti.