Gf Vip, lo spoiler di Signorini è risolto: ecco chi è la nuova concorrente

Il Grande Fratello Vip 7 entra sempre più nel vivo. E Alfonso Signorini gioca con i fan dello storico reality show che potrebbe iniziare addirittura il 12 settembre, proprio come annunciato dal conduttore su Instagram. E sui social Signorini ha deciso di alimentare la curiosità, lanciando uno spoiler davvero succulento sul cast. Il presentatore del reality show di Canale 5, infatti, ha mostrato su Instagram un dettaglio che rivela l’identità della prima concorrente ufficiale.

L'attesa per scoprire il cast ufficiale della prossima edizione del Grande Fratello Vip aumenta sempre di più e così Alfonso Signorini regala un dettaglio che svela la prima concorrente ufficiale. Nelle sue storie Instagram appare una borsetta davvero eccentrica con il conduttore che rivela: «Una concorrente della prossima edizione del GFVip ha dimenticato la sua borsa nel mio ufficio. Secondo voi chi devo chiamare?».

Il presentatore ha in mente di rivoluzionare la scelta dei concorrenti ufficiali, pescando anche dal mondo dei social per attirare i più giovani e far emergere nuovi potenziali personaggio televisivi. Ed è proprio per questo che si è parlato a lungo, nelle prime indiscrezioni, della presenza della rapper spagnola, Chadia Rodriguez, nel cast, volto noto di Discovery e dei social, con un ricco stuolo di fan pronta a seguirla.

E proprio grazie allo spoiler di Alfonso Signorini arriva la conferma. La prima concorrente confermata del Grande Fratello Vip 7 sarà proprio Chadia Rodriguez. Grazie alle indagini della pagina Instagram Gfisolanews, infatti, si è risaliti al fatto che il marchio della borsa sia lo sponsor di Chadia e dunque Alfonso, con questo piccolo indovinello, ha voluto fare uno spoiler bello e buono.

Chissà se Alfonso Signorini si aspettava una risoluzione così veloce al suo indovinello e se, a questo punto, proseguirà questo gioco con i suoi tanti follower...

CHI È CHADIA RODRIGUEZ

Milanese, giovanissima e con origini marocchine e spagnole, Chadia Rodriguez è la nuova star del trap italiano. In breve tempo e con solo quattro singoli all'attivo, si è subito imposta con successo sulla scena musicale italiana del trap. Il suo ultimo singolo, ispirato ai Prozac+ dal titolo Sister (Pastiglie) ha guadagnato milioni di view in rete e l'artista può già vantare anche collaborazioni con nomi importanti nel rap come Jake La Furia, producer di successo come Big Fish ed anche la Sony si sta occupando di lei.

Chadia Rodriguez è nata in Spagna ad Almeria nel 1998 ma è cresciuta a Torino. Da piccola si è dedicata alla carriera sportiva giocando per quasi sette anni nella squadra femminile della Juventus ma in seguito ad un infortunio ha dovuto abbandonare lo sport e si è lanciata nel mondo della musica. Ha iniziato a scrivere testi ed ha subito attirato l'attenzione con il suo primo singolo dal titolo Dale, della nota casa discografica Sony.