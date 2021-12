Gf Vip, altri tre mesi nella Casa: Aldo Montano lascerà il gioco, gli altri incerti

Tre mesi in più prima della fine del Grande Fratello Vip 6. La fine del reality è stata spostata al 14 marzo 2022. Alla comunicazione ufficiale, i coinquilini hanno reagito in modo diverso. Se la maggior parte non ha battuto ciglio, l'unico a dire chiaramente che saluterà tutti per tornare alla sua vitaè stato Aldo Montano.

Nelle scorse ore, lo schermitore, parlando con Manila Nazzaro, ha spiegato perché non proseguirà il suo cammino. Aldo ha detto all’ex Miss Italia che il suo futuro non è in tv, bensì in ambito sportivo. Dunque, per lui il GF Vip è stata un'esperienza bella, positiva, ma conclusa. La Nazzaro è apparsa alquanto titubante avendo due figli a casa che l’aspettano, oltre al compagno Lorenzo Amoruso che comunque, nel messaggio diretto a lei, le ha consigliato di prendere una decisione tranquillamente, senza alcuna pressione o preoccupazione. Probabile che la showgirl resti nella Casa.

Lo stesso vale per Miriana Trevisan: anche lei ha un figlio. Al momento se ne sta prendendo cura il suo ex, Pago, con cui la napoletana è in ottimi rapporti. Il cantane ha fatto il medesimo discorso esternato da Amoruso a Manila, invitando la Trevisan a fare una scelta totalmente libera. Resta da capire cosa faranno Francesca Cipriani, Carmen Russo e Manuel Bortuzzo. Prima dell’annuncio di Signorini sembravano certi di voler lasciare il gioco. Ora anche loro tre stanno riflettendo e non sono più così sicuri di dire addio.

Pure Katia Ricciarelli aveva espresso la volontà di tornare alla propria vita in vista delle feste natalizie, ma nelle ultime ore pare che abbia cambiato idea e propenda per rimanere nel reality. C’è poi Davide Silvestri che sta pensando seriamente di lasciare, ma non ha ancora preso una decisione definitiva.