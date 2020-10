Elisabetta Gregoraci choc al Grande Fratello Vip, durante la cena nel cucurio, all'improvviso appare una signora anziana

Gf Vip, choc in diretta: Elisabetta Gregoraci cena nel cucurio, all'improvviso appare una signora anziana. Ieri sera, sul canale Mediaset Extra (che trasmette la diretta h24 del reality di Canale 5) è accaduto qualcosa di incredibile. Mentre, Elisabetta Gregoraci e gli altri abitanti del cucurio stavano cenando, è apparsa all'improvviso una signora anziana. Ma andiamo con ordine.

Ieri sera, mentre la regia stava inquadrando gli inquilini del cucurio a cena, al posto della diretta è apparsa l'immagine di una signora anziana bionda con mascherina abbassata, seduta in una piccola stanza con dei tecnici. La signora, che stava facendo una prova microfono, è diventata immediatamente l'idolo del web.

Il video è stato ripreso immediatamente da Trash Italiano. Come riporta il sito, la signora si chiamerebbe Roberta. Non è dato sapere se sia parente di uno dei concorrenti, ma Trash Italiano lo escluderebbe dal momento che avrebbe parlato di una lite con un prete. Forse si stava preparando per un altro programma Mediaset. In ogni caso, la signora Roberta è diventata l'idolo del web.

