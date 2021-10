Gf Vip, Francesca Cipriani sbaglia la tinta ed entra nel panico: urla e pianti per la casa, i coinquilini in allarme

Francesca Cipriani è andata nel panico al Grande Fratello Vip dopo aver sbagliato la tinta. La showigirl aveva provato a dar lucentezza ai suoi capelli, ma ha combinato un pasticcio. In preda alla disperazione, Francesca ha inziato quindi a correre per la casa, piangendo e urlando, creando lo scompiglio e facendo preoccupare gli altri concorrenti. «Sembro una pannocchia», ha urlato ad Alex. Jo Squillo ha provato (inutilmente) a tranquillizzarla, cercando un rimedio. Ma la Cipriani è andata completamente nel pallone e nemmeno le parole dell'amico Giucas Casella sono servite a rassicurarla. Tutte le ragazze della casa allora hanno provato a dare una mano, ma la cosa non sembra essersi risolta.