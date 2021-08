Gf Vip, dalla durata (fino a maggio?) alla nave da crociera: tutte le novità della prossima edizione

Manca sempre meno all'inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini, che partirà il prossimo 13 settembre su Canale 5. Tante le novità in programma, alcune già ufficiali: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli (moglie di Paolo Bonolis) saranno le nuove opinioniste della trasmissione al posto di Pupo e Antonella Elia. Ma non finisce qui, perché ad aggiungere pepe alle puntate ci saranno anche «due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa, due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili», come svelato dallo storico capo progetto del reality, Andrea Palazzo, in un'intervista a Chi.

Gf Vip, anticipazioni: i concorrenti

Sul fronte concorrenti una sola ufficialità: si tratta di Katia Ricciarelli, che ha già annunciato di far parte del cast della prossima edizione del Gf Vip. Secondo indiscrezioni nella casa più spiata d'Italia ci saranno anche Jasmine Carrisi (figlia di Al Bano e Loredana Lecciso), Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. Niente da fare, invece, per Raz Degan e Anna Oxa, con cui le trattative non sarebbero andate a buon fine.

«Una nave da crociera in casa»

Ma la novità più grande potrebbe essere proprio la casa. Sempre secondo quanto anticipato da Andrea Palazzo, a Cinecittà apparirà una sorta di nave da crociera: «Abbiamo giocato a immaginare una sorta di Love Boat, facendo un po' il verso alla nave dell’amore della celebre serie televisiva arrivata in Italia negli anni '80».

Quanto durerà il Gf Vip 6?

La durata prevista per questa edizione del Gf Vip è di tre mesi, ma gli autori - memori del successo della scorsa stagione - starebbero già pensando di allungare la permanenza dei vipponi all'interno della casa. Di quanto? Al momento non è dato saperlo, ma secondo alcuni rumors sarebbe al vaglio la possibilità di allungare il reality fino a maggio 2022, che significherebbe 8 mesi all'interno della casa di Cinecittà. Del resto la scorsa edizione, quella vinta Tommaso Zorzi, si è spinta fino a marzo per una durata totale di 169 giorni.