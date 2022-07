Gf Vip, da Rita Dalla Chiesa a Pamela Prati: chi sono i concorrenti della prossima edizione

Manca sempre meno all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Secondo le ultime indiscrezioni, il reality condotto da Alfonso Signorini dovrebbe partire quest'anno il 19 settembre, sempre su Canale 5. Al suo fianco, nelle vesti di opinioniste, la confermata Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti. Sul cast, invece, vige ancora il massimo riserbo, ma qualche nome comincia a trapelare e, pur non essendoci l'ufficialità, si può iniziare a stilare una prima lista di concorrenti.

Gf Vip, le anticipazioni sul cast della prossima edizione

Il giornalista Gabriele Parpiglia, intervenuto nel corso di "Facciamo finta che" su R101, ha confermato alcune indiscrezioni. A partire da quella che vuole Rita Dalla Chiesa concorrente del Gf Vip: l'interesse c'è e, se la trattativa dovesse andare in porto, la conduttrice potrebbe davvero fare parte del cast. Pochi dubbi invece su un grande ritorno nella casa, quello di Pamela Prati. La showgirl ha più volte dichiarato di voler ricominciare a fare tv, riprovando proprio l'esperienza del Gf Vip, e Alfonso Signorini sembra aver finalmente accolto questo appello.

Confermate le trattative per altri due nomi. Charlie Gnocchi, fratello del comico Gene e speaker radiofonico, piace agli autori del Gf Vip, così come la rapper Chadia Rodriguez, che avrebbe già dato l'ok alla partecipazione. Altri nomi confermati da Parpiglia sono quelli di Giovanni Ciacci e Carolina Marconi, entrambi in trattativa con la produzione, e fortemente orientati a partecipare.