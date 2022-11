Gf Vip, Patrizia Rossetti malata e i social insorgono: «C'è un focolaio Covid in casa?»

Da quando il Covid è entrato nelle nostre vite, anche il Grande Fratello Vip ha cominciato ad adottare rigidi protocolli per evitare contagi fra i concorrenti. Contatti con l'esterno vietati, quarantene obbligatorie prima dell'ingresso nella casa, distanza di sicurezza per gli incontri con i familiari. Insomma, la Casa di Cinecittà è da più di due anni a prova di contagio. Eppure sui social in molti sono convinti che fra i concorrenti del reality sia esploso un focolaio di coronavirus.

Gf Vip, social scatenati: «Focolaio Covid in casa?»

Tutto è cominciato da un comunicato rilasciato oggi dalla produzione: «Per ragioni di salute, Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la Casa di Grande Fratello Vip. Rientrerà appena possibile». Non è chiaro quali siano le sue condizioni di salute, ma alcuni coinquilini hanno riferito che prima di lasciare la Casa la concorrente aveva qualche linea di «febbre». Molti attenti telespettatori, inoltre, segnalano sui social di averla sentita tossire.

Scusate ma è vero che non si vedono più Patrizia, Attilio e Charlie ?? C’è un’epidemia Covid nel #gfvip ?? — Anastasia💎 (@missanastasiaax) November 12, 2022

Tanto è bastato agli utenti della rete per paventare l'ipotesi di un focolaio Covid nella casa. Nel corso della giornata altri concorrenti sono spariti per alcune ore, da Attilio Romita a Charlie Gnocchi, alimentando i dubbi degli spettatori. C'è poi una conversazione fra e Sarah Altobello e Oriana Marzoli, in cui quest'ultima sembra dire: «Veramente positivi?». L'audio, tuttavia, non è chiarissimo poiché la regia ha staccato l'inquadratura proprio nel bel mezzo del dialogo. Solo una suggestione social o c'è qualcosa di vero?