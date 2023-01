Gf Vip, Dana si spoglia (e resta quasi nuda) nel letto di Daniele Dal Moro: social impazziti, cos'è accaduto

Notte caliente al Gf Vip. Dana Saber si è spogliata nel letto di Daniele Dal Moro perchè, come lei stessa ha detto ai Donnalisi, aveva caldo. Così, ha deciso di togliersi il maglione e restare quasi nuda. Sembra che per la modella marocchina sia un problema dormire vestita, quando nello stesso letto c’è un’altra persona. Fortunatamente, Daniele si è fatto una risata senza dar vita a nessuno scandalo ne lite. Ma su Twitter, i fan impazzano con i commenti.

Su Twitter, in tanti pensano che quella di Dana sarebbe stata una vera e propria provocazione. L’ennesima da parte sua, anche se da qualche giorno ha l’atteggiamento di vittima del gruppo.

Dana seminuda nel letto di Daniele va bene. Non immagino come vi sareste scandalizzati se a farlo fosse stata Oriana e quante gliene avreste dette 😂 #gfvip #oriele #orianistas #denzzers — Gracer01 (@graceR_1) January 7, 2023

Dopo il litigio di ieri con Giaele e Oriana, Dana si è trasferita in piscina con tutta la valigia. Prima di andare a dormire, però, Daniele è andato a prenderla e le ha proposto di dormire insieme a lui e Dana ha accettato. Dalle immagini che circolano sul web, Dana sembra indossare una maglia intima, ma la conferma della diretta interessata alla domanda di Antonella e Edoardo ha fatto pensare altro visto che dice di essere nuda.

«E se l’avesse fatto Oriana?» si chiedono non solo i fan della Marzoli ma anche quelli che non sono schierati dalla parte di nessuno. Sui social, intanto, c’è chi è pronto a salvare al televoto Dana non solo perché si diverte vedendo queste scene ma anche perché è amica di Antonella e Nikita. O semplicemente c'è chi vuole impedire a Oriana di diventare la preferita. Chi la spunterà?