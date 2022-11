Gf Vip, paura per Daniele Dal Moro ricoverato d'urgenza, la confessione: «C'è stato l'intervento di un cardiologo. Non posso dire altro»

Non sono giorni positivi per Daniele Dal Moro nella casa del Gf Vip. E non c'entra niente Oriana Marzoli che ormai si è dichiarata per Antonino Spinalbese verso la quale il vippone aveva dimostrato interesse. L'ex di uomini e Donne qulache giorno fa è stato portato via da un ambulanza nella notte, ma nulla aveva aggiunto ai suoi compagni sui motivi di quell'intervento d'emergenza. Ora però emergono nuovi dettagli sul ricovero di Daniele Dal Moro. Domenica 20 novembre, l'ex tronista è stato costretto a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta di lunedì 21 novembre non si è accennato alla questione. Il veronese, però, nel post puntata, ha spiegato di essere stato trasferito in ospedale non aggiungendo altri particolari. Si è confidato però nelle scorse ore con l’amica Wilma Goich, che è da poco rientrata nel reality dopo essersi negativizzata dal Covid.

Gf Vip, paura per Daniele Dal Moro ricoverato

Pare che alla base di questi disturbi di Daniele ci sia una forte dose di stress e ansia. «Sono un po’ giù, un po’ così. Che ho avuto oggi? Nulla, ultimamente sono stanco devo dirti la verità. Non sono stato bene sai, mi girano le scatole guarda. Questa cosa non mi ci voleva proprio. Mi è durato tre giorni tutto in realtà. Quella cosa lì esatto. Il primo giorno più forte, il secondo meno e il terzo quasi nulla. Sembrava fosse passato del tutto. Però è stata lunga. Non mi hanno dato nulla. Cosa penso che sia? Nervoso e stress, credo di sì, ma non ho la certezza. Mi hanno visitato certamente. Mi hanno fatto le analisi per il cuore e quelle cose lì. A livello cardiaco sto bene. Mi hanno fatto l’elettrocardiogramma, analisi comprese, mi hanno guardato con i macchinari e tutto. Poi c’è stato l’intervento del cardiologo. Ho fatto proprio la visita dal cardiologo completa. A livello cardiaco mi hanno detto che sto bene. Però hanno guardato tutto non posso dire altro».

Come sta?

Ecco perché probabilmente il vippone al suo rientro dopo il ricovero aveva detto a Edoardo Donnamaria: «Guarda non voglio nemmeno arrabbiarmi perché non posso. Ieri mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale. Mi hanno portato via in ambulanza quindi basta». probabilmente i medici hanno consigliato a Dal Moro di evitare le situazioni di stress e intanto sul web si ipotizza che dietro tutto questo possa esserci un forte attacco di panico, ma di certo non abbiamo informazioni aggiuntive.