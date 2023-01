Gf Vip, Daniele Dal Moro toglie il microfono e viola il regolamento: «Vuole farsi squalificare»

Daniele Dal Moro vorrebbe uscire dalla casa. In queste ore sta vivendo dei momenti frenetici e difficili all'interno della casa del Grande Fratello Vip e tutto sarebbe scaturito dopo la puntata in diretta. Accusato dalla Bruganelli e da Donnamaria di essere incoerente si è sentito offeso e preso di mira e la sua reazione è stata notata da tutti.

Nel serale Daniele ha ribadito di non avere una relazione con Oriana: «Una relazione con Oriana? Assolutamente no, non c’è. Passiamo del tempo insieme ma se per relazione intendi che è la mia ragazza, no. Fuori da qua? Ad oggi, no». Nella notte ha avuto una discussione con Edoardo nella quale ha ribadito di essere affezionato ad Oriana ma che i suoi sentimenti non vanno oltre. Tutto è accaduto dopo aver buttato il microfono a terra. Parlare senza è una violazione del regolamento del reality per cui potrebbe anche essere squalificato.

Altri inquilini hanno confermato che Daniele sta vivendo un momento difficile e se la sarebbe legata al dito con gli autori. Attilio nel corso di una chiacchierata in giardino ha ammesso: «Oggi ha dormito tutto il giorno. Lui va in Confessionale perché ce l’ha con loro (gli autori, ndr) per quel tweet». Per ora non c'è stato alcun richiamo per Daniele, ma molti in rete credono che stia facendo di tutto per essere squalificato.