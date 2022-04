Gf Vip, Davide Silvestri sposa la fidanzata: i particolari della cerimonia e gli ex gieffini invitati

Dopo il Gf Vip Davide Silvestri si sposa. Davide, arrivato secondo nel reality condotto da Alfonso Signorini dietro a Jessica Selassiè, ha svelato che sta organizzando le nozze con la fidanzata Alessia Costantini.

Davide Silvestri con la fidanzata Alessia Costantini

Gf Vip, Davide Silvestri si sposa: i particolari della cerimonia

Davide Silvestri dopo tanti giorni passati nella casa del Gf Vip, dove ha conquistato la seconda posizione, è pronto a sposare la fidanzata Alessia Costantini. Davide e Alessia si sono conosciuti su Instagram convivono da due anni e ora, come ha confessato l’ex gieffino in un’intervista a “Chi”, li aspetta l’altare: «Le nozze? Solo a Chi svelo che stiamo organizzando tutto. Spero di riuscire a celebrarle a fine settembre. Ma onestamente sto correndo come un pazzo per farlo anche prima».

La cerimonia sarà semplice e tra i testimoni di nozze il noto cugino di Davide, Kekko Silvestre dei Modà: «Il mio sogno, burocrazia permettendo, sarebbe di sposarci a luglio. Sarà una cerimonia molto semplice. Poche sere fa ne ho parlato con Lilì e Barù. Abbiamo immaginato una festa in stile grigliata: hamburger, panini, birra e relax. Di certo tra i testimoni ci sarà mio cugino Kekko. E pensare che prima del Gf Vip io e Lilì non avremmo mai pensato di coltivare con forza questo desiderio».

Saranno pochi gli ex coinquilini che parteciperanno alla cerimonia: «Barù e Katia Ricciarelli, stop. È un momento privato e voglio le persone che mi fanno stare bene».