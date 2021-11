Gf Vip, Delia Duran s'infuria con Soleil: «Sei una gattamorta». E lei: dormire insieme ci fa bene

«Sei una gattamorta, sei tu a provocarlo». Delia, la moglie di Alex Belli, al Grande Fratello Vip ha un “tu per tu” con l’amica gieffina del marito, Soleil Sorge. E lei replica: «Rispetto il vostro amore e non c’è alcun motivo della tua gelosia e della tua rabbia. Tra me e lui c’è un feeling e un’amicizia e speciale e quindi è normale che fisicamente e personalmente si voglia stare insieme. Ci siamo ripromessi di continuare la nostra amicizia nella totale libertà e nel nostro rispetto. Il fatto di dormire insieme ci sta giovando tanto».

I due, infatti, hanno legato molto nella casa. E la moglie di Belli è andata su tutte le furie per l'atteggiamento particolarmente stretto che hanno dimostrato di avere.

Gf Vip, tra Montano e Belli è scontro continuo, ma fanno pace dopo un "tu per tu" a brutto muso

Gf Vip, Alex Belli e il mistero della moglie. Katarina Raniakova: «Non siamo ancora separati»

L'accusa

Delia accusa Soleil: «Sei la prima a non portare rispetto. Dovresti vergognarti per il comportamento che stai avendo. Io sono fuori, a casa. E vedo quello che state facendo». E Soleil: «Ti chiedo scusa se qualcosa ti ha ferito. Io e Alex abbiamo legato. Ci siamo ritrovati nel condividere tante cose e ti garantisco che non ho fatto nulla per ferirti. Alex non ti ha mai mancato di rispetto».