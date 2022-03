Gf Vip, Delia Duran bacia tutti: dopo Soleil tocca a Jessica. Con «frecciatina» a Barù

Le donne del Gf Vip si danno alla pazza gioia. Dopo l'eliminazione di Soleil e Antonio, Delia Duran punta a Jessica Selassié e si concede un bacio appassionato con la principessa.

Delia Duran, bacio bollente con Jessica Selassié

In attesa della finale, i concorrenti della Casa più spiata d'Italia danno il via alle danze in veranda divertendosi insieme tra balli, canti e allegria. Mentre Sophie e Lulù sono intente a prepare da mangiare, Delia e Jessica iniziano a scatenarsi con pose sensuali e sguardi ammiccanti.

Finché non scatta il bacio, inaspettato e scherzoso, tra la principessa e la modella venezuelana. «Barù, se non baci Jessica stasera, allora la bacio io!» aveva dichiarato solo poco prima. Il vippone preferisce non raccogliere la provocazione e resta in piscina a godersi la scena mentre Delia riesce a strappare un bacio sulle labbra a Jessica, che simpaticamente sta al gioco. Anche senza Soleil, le temperature del Gf Vip continuano a essere bollenti.