Gf Vip, Delia Duran si dichiara a Barù: «Sono qui per conquistare un uomo come te»

Delia Duran ha svelato le sue carte. A una settimana dal suo ingresso al Grande Fratello Vip, la modella ha lasciato Alex Belli e oggi non sembra affatto pentita della sua decisione. Anzi, le reali intenzioni della venezuelana sarebbero quelle di mettere gli occhi su uno dei concorrenti rimasti e di trovare un nuovo marito.

Per Delia Duran ormai le dinamiche del Gf Vip non hanno più segreti. Superati i primi giorni di scontro con Soleil Sorge, la new entry ha cominciato a prenderci gusto e tra balletti sensuali, docce hot e battaglie con la panna ha già puntato la sua prossima preda.

La dichiarazione di Delia Duran a Barù

La sudamericana è rimasta colpita da Barù Gaetani e non sembra fare nulla pr nasconderlo. Nonostante il nobile la tenga a distanza, accusandola di essere entrata nella casa solo in cerca di popolarità, Delia non si è mai lascia scoraggiare: «Sono venuta qua a trovare un nuovo marito. Questa è la verità. Visto che Barù è tremendo, io voglio essere tremenda. Ci vuole una botta d’allegria, basta essere triste». Per poi aggiungere senza mezzi termini: «Sono venuta qui per conquistare un uomo come Barù. Tu hai ogni riccio un capriccio e mi stuzzica».

La risposta di Barù a Delia Duran

Il concorrente tuttavia non ha apprezzato le parole della Duran: «Ma chi ci crede al fatto che sei venuta qui a raccontarti e a cercare la verità. E non credo nemmeno che stai cercando un uomo. Io invece sono sincero, sono venuto al Gf Vip a fare il co*****e e lo ammetto senza farmi problemi di nessun tipo. Dai io non voglio continuare, non mi piace sparare sulla Croce Rossa. Tu ormai parli sempre delle stesse cose, Soleil e Alex e hai già finito gli argomenti».

Più viene respinta, più Delia Duran cede al fascino del coinquilino. Riuscirà la calda venezuelana a scogliere il cuore di ghiaccio di Barù? O i tentativi di seduzione serviranno solo per fare ingelosire Alex Belli?