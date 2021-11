Gf Vip, Delia sconvolta dal bacio passionale tra Alex e Soleil: ecco come ha reagito. L'accusa di Guenda Goria

La soap opera tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge sembrava giusta alla puntata finale, ma non è così. Come nelle migliori serie dell'america latina il “to be continued” è sempre dietro l'angolo. Dopo che la modella venezuelana è entrata per la terza volta nella casa, attaccando soprattutto l'ex di Uomini e Donne di aver provocato l'attore, l'ultima volta ha fatto pace con il marito e con l'influencer di fronte a un pacchetto di biscotti, dopo averlo supplicato di cambiare atteggiamento con la sua “amica” d'avventura. E lui che ha fatto? Con la sua «voce baritonale» (che ci ha tenuto lui stesso a specificare non essere falsa «è proprio così») ha prima detto «Si certo, cambierò» alla sua Delia e poi appena lei è uscita (dopo averla salutata appassionatamente) si è lasciato andare a un bacio molto travolgente con Soleil. Certo a dire la verità stavano recitando stavolta. I gieffini doveva mettere in scena la Turandot e loro avrebbero dovuto terminare la rappresentazione con un bacio, come nella realtà. «Quello non era un bacio cinematografico, era un vero e prorpio limone», questo hanno detto le altre coinquiline.

APPROFONDIMENTI LIVE GF Vip, diretta ventitreesima puntata: questa sera un eliminato e due... LO SFOGO Gf Vip, Clarissa vuole abbandonare la casa: «Sono... SPETTACOLI Gf Vip, Katia Ricciarelli e la gaffe su De Gregori: pubblico incredulo MESSA IN SCENA Gf Vip, il bacio di Soleil e Alex Belli scatena i commenti: «Un...

Gf Vip, la reazione di Delia

E come se non bastasse la serata è continuata tra palpeggiamenti e avvicinamenti che avevano ben poco di cinematografico tra i due.

Delia Duran a detta di Alfonso Signorini stasera è pronta alla vendetta nonostate sui social abbia solo detto «Not comment».

Il commento di Guenda Goria

Ad argomentare di più la questione ci ha pensato la sua grande amica Guenda Goria. Alla domanda di una fan che le chiede cosa pensa di Alex e Soleil, Guenda stavolta è chiara. «Dopo 24 ore che Delia è entrata nella casa e lo ha pregato di fare meno lui ha continuato come se nulla fosse». Ci va giù pesante la figlia di Amedeo. «Io vivo Delia e i suoi sbalzi d'umore, le sue crisi e la sua confusione. Finge forza ma è destabilizzata». E ancora: «Trovo non stia proteggendo una donna che ama. Tra attrazione artistica e coccole nel letto in piena notte non so che dire. Capisco che voglia sentirsi libero ma sono curiosa di sapere come reagirebbe se lei facesse lo stesso».

Sa rà quindi restituire pan con focaccia la vendetta di cui ha parlato Signorini nelle anticipazioni della puntata di stasera del Gf Vip? Non ci resta che vedere il reality alle 21.40 su Canale 5 per scoprirlo