Gf Vip, Delia entra da single e Alex gioisce: «Così finalmente la smetti di controllarmi i social»

Trentaquattresima puntata del Gf Vip. Colei che fin dalla prima puntata ha aleggiato come uno spirito nel reality stasera si è materializzata: Delia Duran entra nella casa. Il triangolo Delia, Soleil e Alex torna protagonista della casa. Delia ha avuto un rapporto molto complicato con Soleil Sorge a causa di Alex Belli. L'ex di Centovetrine ha creato dinamiche molto discutibile nella casa di Cinecittà con l'influencer e una volta che il bel Alex è uscito hanno provato a sanare il loro matrimonio i due ma sembra non ci siano riusciti. Stasera infatti la Duran entra da single perchè ha bisogno di riflettere e capire davvero cosa è diventato il loro rapporto.

Gf Vip, entra Delia Duran

La nave dell'amore è la prima stanza che accoglie la modella. «Alfonso la scorsa puntata ero arrabiata e non ho più voluto collegarmi anche per la battutina che mi aveva fatto Alex dopo che io gli ho detto che volevo una pausa». Alfonso chiede spiegazioni sulle dichiarazioni fatte dalla moglie di Alex per capire se realmente si ritiene single. «L'amore non finisce così. Ho bisogno dei miei tempi per riflettere e capire, magari stando nella casa posso capire meglio e avere le risposte».

Il messaggio di Alex

Belli dallo studio da un consiglio alla moglie: «Ho sempre predicato la libertà. Sii te stessa combatti per quello che sei, per quello che siamo noi, esponiti e manca solo il tuo tassello»

Delia accetta il consiglio ma lancia un messaggio chiaro: «Se vuoi recuperare questo rapporto sappi che il tuo compito è riconquistarmi». Ride Alex e non solo lui: «Cosa posso fare se entri nella casa»

Ma Delia continua a voler far capire ad Alex cosa l'ha fatta soffrire davvero: «Tu continui a stare fuori e a scrivere cose senza senso su Twitter. Tu invece di pensare a riconquistarmi stavi solo a pensare a quello che succedeva nella casa»

Il problema Twitter

Twitter, Instagram e Facebook sono diventati i problemi della coppia Duran-Belli. «Io sono felice che entri dentro così ti stacchi dai social. Stai sempre a guardare quello che io pubblico e ti fai 2000 problemi e perdi di vista la verità. Quello che abbiamo praticato per anni è la libertà. Io quando sono uscito per te ho trovato una donna che non ho riconosciuto tu non sei più la stessa». Sembra proprio che sia difficile che i due si ritrovino, a meno che questa esperienza televisiva della modella serva a portar via le nubi

Le opinioniste

E mentre Adriana da ragione a Delia, Sonia è schierata dalla parte di Alex: «Una che vuole farsi riconquistare non entra nella casa ma va a fare un viaggio».

Appunto. «Esatto peccato che lui non mi ha portato da nessuna parte», chiude così Delia pronta a entrare nella casa